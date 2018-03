Milano-Sanremo 2018, quanti soldi ha vinto Vincenzo Nibali? Un trionfo epocale, montepremi bassissimo!

Vincenzo NIbali si è consacrato ulteriormente vincendo la Milano-Sanremo 2018 grazie a un assolo indimenticabile sul Poggio che gli ha permesso di arrivare a braccia alzate sul traguardo di Via Roma. Lo Squalo ha così conquistato la Classicissima per la prima volta, la terza Monumento della carriera dopo essersi già imposto per due volte al Giro di Lombardia. L’impresa è letteralmente mitologica ed è già nell’antologia del grande ciclismo, il palmares del siciliano si è impreziosito di un sigillo importante ma il conto in banca non gioisce più di tanto.

Il riconoscimento previsto per il vincitore della Milano-Sanremo è infatti davvero molto esiguo se rapportato all’importanza di questa corsa, giunta alla sua 109^ edizione. Quanti soldi ha vinto Vincenzo Nibali grazie al trionfo odierno? Solo 20mila euro che poi andranno divisi con compagni di squadra e team come si è soliti fare nel mondo del ciclismo. Il riconoscimento pecuniario non esprime al meglio l’importanza del risultato ottenuto da un Campione infinito. Per la cronaca a Caleb Ewan (secondo) vanno 10mila euro, ad Arnaud Demare (terzo) solo 5000.