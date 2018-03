Milano-Sanremo 2018, domani è il giorno (sabato 17 marzo). Programma, orari e tv. Come seguirla in tempo reale

Domani 17 marzo si correrà la Milano-Sanremo 2018, la Classicissima per antonomasia, una Monumento imperdibile per tutti gli appassionati, un grande evento per tutti i ciclisti che sognano di imporsi in una delle gare più storiche di tutto il calendario. La corsa più lunga del mondo, con i suoi 291 chilometri tra il capoluogo meneghino e la città dei fiori, impegnerà tutto il gruppo per circa 7 ore: si pedala nel mito e nella leggenda, si sogna di tagliare il traguardo di Via Roma a braccia alzate e di ritagliarsi per sempre un posto nella storia di questo sport.

Da Milano si inizia a scendere verso la bassa, si imbocca poi il Passo del Turchino che rappresenta il punto più alto di giornata ma che non fa più la differenza, poi la lunga fase piatta in provincia di Genova prima dell’inizio della sequenza dei Capi e gli ultimi trenta scoppiettanti chilometri: Cipressa e Poggio per eventuali colpi di mano ed evitare l’annunciata volata, la soluzione più frequente in questa gara. Peter Sagan e Michal Kwiatowski sono i grandi favoriti della vigilia ma attenzione a Marcel Kittel in volata mentre l’Italia proverà ad affidarsi a Elia Viviani, sperando in qualche invenzione di Vincenzo Nibali (Gianni Moscon non sarà capitano).

Di seguito la data, il programma dettagliato e gli orari della Milano-Sanremo 2018, Classicissima del ciclismo che regalerà spettacolo ed emozioni. La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 17 MARZO:

09.45 Milano-Sanremo, partenza

16.45-17.30 (circa) Milano-Sanremo, arrivo













(foto Pier Colombo)