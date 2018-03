Coppa Davis 2018, Italia-Francia: si gioca ad aprile! Date, programma e calendario dei quarti di finale

Nel weekend del 6-8 aprile si giocherà Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. C’è grande attesa intorno a questo incontro, una super sfida che vale l’accesso alle semifinali della prestigiosa competizione a squadre di tennis: sarà l’impianto di Valletta Cambiaso a Genova a ospitare l’evento, gli azzurri vanno a caccia dell’impresa contro i detentori dell’Insalatiera e vogliono continuare a sognare in grande.

Dopo aver eliminato il Giappone in trasferta, i ragazzi di Corrado Barazzutti avranno il vantaggio di giocare sull’amata terra rossa e soprattutto avranno il sostegno del proprio pubblico: servirà il migliore Fabio Fognini, che praticamente giocherà in casa, per sbaragliare la fortissima formazione transalpina infarcita di top player. L’Italia dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo se vuole provare concretamente a vincere il torneo e a entrare la leggenda: servirà una vera e propria impresa sportiva ma nel lungo weekend di Coppa Davis è tutto possibile. Come sempre i primi due singolari si giocheranno il venerdì, sabato spazio al doppio, domenica la chiusura con gli ultimi due singolari.

Di seguito tutte le date, il programma completo e gli orari di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 APRILE:

Orari da definire Primi due singolari

SABATO 7 APRILE:

Orario da definire Doppio

DOMENICA 8 APRILE:

Orari da definire Ultimi due singolari













