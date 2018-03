Masters 1000 Miami 2018, Alexander Zverev-John Isner: la Finale. Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita

Alexander Zverev e John Isner sono i finalisti del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Abbastanza a sorpresa sarà l’americano a sfidare il più quotato tedesco nell’atto conclusivo della Florida.

“Long John“ ha piegato piuttosto nettamente Juan Martin Del Potro che non conosceva sconfitta da ben 15 incontri. Un match convincente quello del 32enne americano, abilissimo a sfruttare il fondamentale del servizio e molto efficace anche in risposta, contro i colpi potenti del sudamericano. Una vittoria pienamente meritata che proietta il tennista stelle e strisce per la prima volta in Finale a Miami, per la quarta volta in carriera in un match conclusivo di un 1000 (nei tre precedenti a Indian Wells, Cincinnati e Parigi sono arrivate sempre delle sconfitte).

La prima volta in Finale anche per Zverev in Florida, vittorioso in semifinale contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, e le motivazioni per centrare il 3° Masters 1000 in carriera ci sono tutte. Il teutonico è parso ben centrato sul campo e, sul piano del talento, parte nettamente favorito anche valutando i precedenti tra i due: 3-0 in favore di “Sascha”.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Zverev-Isner, Finale del Master 1000 di Miami 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go. Gli orari sono italiani (a Miami sono sei ore indietro rispetto a noi).

Domenica 1° aprile

ore 19.00 Alexander Zverev vs John Isner.













