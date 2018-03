Manchester United-Siviglia, Ottavi Champions League: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Montella sfida i Red Devils per conquistare il pass per i quarti di finale della Champions League 2017-2018. All’Old Trafford andrà in scena stasera, martedì 13 marzo, il match di ritorno degli ottavi tra Manchester United e Siviglia, che nella prima sfida in terra spagnola si sono annullati a vicenda, chiudendo la contesa a reti bianche. La compagine andalusa si è fatta preferire all’andata, ma è andata a sbattere contro il muro eretto da De Gea e si è dovuta accontentare dello 0-0, un risultato che impone comunque al Manchester di andare a caccia della vittoria, perché un pareggio con gol qualificherebbe i ragazzi allenati da Vincenzo Montella.

Il tecnico italiano schiererà il 4-2-3-1 con Rico tra i pali, Kjaer e Lenglet al centro della difesa e i due esterni Mercado ed Escudero. In mediana ci saranno Banega e Nzonzi, mentre Sarabia, l’ex palermitano Vazquez e Correa agiranno alle spalle di Muriel, colombiano con un lungo trascorso in Italia tra Udinese e Sampdoria. Il Manchester United, dal canto suo, punterà sul 4-3-3 con Smalling e Lindelof davanti a De Gea, affiancati dai due terzini Valencia e Young. In cabina di regia ci sarà Matic, con McTominay e Pogba nel ruolo di mezz’ali, mentre Mata e Sanchez (in ballottaggio con Rashford, mattatore contro il Liverpool) agiranno ai lati della punta centrale Lukaku.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Manchester United e Siviglia:

MANCHESTER UTD (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Young; McTominay, Matic, Pogba; Mata, Lukaku, Sanchez. All.: Mourinho.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Sarabia, Vazquez, Correa; Muriel. All.: Montella.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.45. Sarà possibile guardare la partita in tv in esclusiva su Premium Sport 2 per gli abbonati alla piattaforma digitale Mediaset Premium. Il match sarà visibile anche in Diretta Streaming attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet Premium Play.

PROGRAMMA E ORARIO

Ritorno ottavi Champions League 2017-2018 – Martedì 13 marzo

Old Trafford, ore 20.45: Manchester United-Siviglia (diretta tv su Premium Sport 2)













