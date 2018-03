Lotta, Victory Cup 2018: Tommaso Bosi quinto nei -55 kg, Antonino Giuffrida nella pool di ripescaggio

Italia finora senza podi nella Victory Cup, torneo internazionale per cadetti in corso a Gebze, in Turchia. Il miglior piazzamento appartiene a Tommaso Bosi, che nella categoria -55 kg della lotta greco romana ha ottenuto la quinta piazza, perdendo la finale per il terzo posto contro il turco Kilic.

Altri quattro atleti italiani hanno avuto accesso ai ripescaggi, ma non sono riusciti ad arrivare in fondo, cedendo anzitempo il passo. Marco Mercantali è stato sconfitto nettamente dall’azero Ruslan nella categoria -65 kg. Stessa sorte per Giuseppe Frontali, che nei -55 kg è stato costretto ad abbandonare subito la contesa contro l’azero Aliyev.

Poche gioie anche nello stile libero, dove Francesco Masotti è stato sconfitto dall’ungherese Dodo nei -65 kg, mentre Aurora Russo è stata eliminata dalla bulgara Teneva al primo incontro di ripescaggio della categoria -57 kg.

In gara per il podio resta Antonino Giuffrida, approdato alla pool di ripescaggio dopo la sconfitta agli ottavi contro il turco Ayadin e pronto a giocarsi le sue chance nella lotta greco romana.

Santo Di Dio, invece, ha superato agli ottavi il bulgaro Aleksiev, cedendo poi contro il turco Tosun, mentre Andrea Martino nei -45 kg è stato eliminato nelle qualificazioni dal georgiano Khvicha e Daniel Pramatarov, nella stessa categoria di peso, è uscito di scena contro il turco Cuma.

Poca fortuna anche per Veronica Braschi, eliminata ai quarti della categoria -65 kg contro la turca Seve, dopo aver superato la bulgara Kaloy nelle qualificazioni.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UWW