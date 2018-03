LIVE Tirreno-Adriatico 2018, prima tappa in DIRETTA: cronometro a squadre Lido di Camaiore. Vince la BMC! Aru ed Uran perdono 35” da Froome, Nibali a 39″

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PRIMA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una cronosquadre di 21,5 chilometri con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Un appuntamento ormai classico per la Corsa dei Due Mari, che prenderà il via proprio dalla località marittima del Tirreno per affrontare il viaggio nell’Italia centrale che condurrà i corridori fino a San Benedetto del Tronto dopo sette frazioni molto impegnative. Un percorso che consente, data sostanzialmente la sola presenza di due lunghissimi rettilinei a caratterizzarla, di creare grandi velocità. La prima squadra a prendere il via, alle ore 14.00, sarà la Movistar, seguita dal Team Sky di Chris Froome 5′ dopo. La Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali sarà la settima formazione a partire, mentre tra i grandi favoriti della vigilia Tom Dumoulin scatterà per ultimo con la sua Sunweb, alle 15.45. L’olandese, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, potrebbe trarre vantaggio da questa prova e provare ad incamerare vantaggio, al pari di Froome. Per Nibali e Fabio Aru (UAE Emirates, partenza 14.45), sarà fondamentale difendersi e perdere meno tempo possibile, per poi provare a ribaltare la situazione nelle successive giornate di corsa.

Già a partire dalle 13.30, OA Sport vi offrirà la Diretta LIVE integrale della cronometro a squadre di Lido di Camaiore, valida per la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2018, per non perdersi nemmeno una pedalata della corsa. Che lo spettacolo abbia inizio!

16.15 Grazie per averci seguito anche oggi, appuntamento al prossimo live!

16.14 Froome rifila 5″ a Jungels, 15″ a Dumoulin, 35″ ad Aru ed Uran, 39″ a Nibali, 40″ a Landa e 53″ a Bardet.

16.09 Vince dunque la BMC, maglia azzurra per Damiano Caruso!

16.08 In ritardo la Sunweb: 22’44” per il quinto posto a 25″.

16.06 1,8 km all’arrivo quando scoccano i 21’00” per la formazione di Dumoulin!

16.04 Mancano ancora 3.5 km all’arrivo del Team Sunweb: la leadership della BMC e la maglia di Caruso sembrano al sicuro.

16.02 Arriva la Bora – Hansgrohe: 22’49” che vale il sesto posto con 30″ di ritardo.

16.01 Mancano 6.7 km al traguardo per la lo ro formazione, che conta ancora sei unità.

16.00 Dumoulin e Keldermann i più pimpanti nel team Sunweb.

15.59 Mancano 3.4 km al traguardo per la Bora

15.57: la Sunweb paga 18” dalla Bmc a metà gara!

15.53: quasi un minuto di ritardo per la Lotto Soudal di Benoot, 13esima.

15.48: sesto tempo per la Trek-Segafredo, arrivata ora sul traguardo. Tra le sue fila gli azzurri Nizzolo e Felline.

15.45: Il team Sunweb è l’ultima squadra al via! Fari puntati su Tom Dumoulin!

15.42: niente da fare per la QuickStep-Floors, 15” di ritardo e quarta posizione dietro Bmc, Mitchelton Scott e Team Sky.

15.40: parte la Bora-Hansgrohe! Tanti nomi interessanti, a partire dal Campione del mondo Peter Sagan. Con lui anche Majka, Davide Formolo, Daniel Oss e non solo. Possono provare ad inserirsi.

15.38: la LottoNL-Jumbo si inserisce nona, due secondi dietro la Bahrain-Merida

15.37: dato che è passato per primo, attualmente Damiano Caruso è il leader della classifica generale.

15.32: 22’19” PER LA BMC! MIGLIOR TEMPO PER 4”

15.30: anche la Lotto Soudal in strada

15.28: ottavo tempo per l’Astana a 49” dalla Mitchelton Scott

15.25: ultime squadre al via, è il momento della Trek-Segafredo, squadra molto completa per questo genere di prove.

15.23: solo 2” di ritardo della Bmc dal Team Sky! Riuscirannno a passare davanti nella seconda metà di gara! Ricordiamo che la Mitchelton Scott è riuscita a scavalcare i britannici e al momento guida la classifica.

15.20: QuickStep-Floors in strada! Anche loro molto pericolosi per le prime posizioni

15.14: potrebbbero essere cambiate le condizioni del vento, che sembra diminuito di intensità

15.13: MIGLIOR TEMPO DELLA MITCHELTON SCOTT! 5” meglio del Team Sky!

15.10: è il momento della Bmc! Tra le grandi favorite della vigilia

15.07: 23’04” per la UAE Emirates di Fabio Aru e Filippo Ganna, si inseriscono al terzo posto con 36” di ritardo dal team Sky

15.05: parte l’Astana! Miguel Angel Lopez l’uomo di classifica

15.04: 24’06” per la Israel Cycling Academy, appena davanti alla Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini

15.00: la Education First taglia il traguardo 4” davanti alla Bahrain-merida, di fatto stesso tempo per Rigoberto Uran e Nibali.

14.59: la UAE Emirates transita all’intermedio con 20” di ritardo dal Team Sky!

14.55: partita anche la Wilier Triestina – Selle Italia!

14.53 La Bahrain Merida di Nibali è terza a 40″ dal Team Sky di Chris Froome. Un distacco già notevole in ottica classifica generale. Ha pesato molto la giornata negativa di Navardauskas, che si è staccato sin da subito.

14.51 Restano in 5 nella squadra di Nibali. Si è staccato Pellizotti.

14.49 Tempo alto per Dimension Data al traguardo: 23’35”

14.45 PARTE LA UAE TEAM EMIRATES DI ARU!! Oggi sarà fondamentale il contributo di Filippo Ganna, neo campione del mondo nell’inseguimento, per cercare di ottenere un buon risultato

14.44 BENE NIBALI!!! La Bahrain – Merida fa registrare il terzo tempo all’intermedio con 11” di distacco dal Team Sky

14.43 Secondo tempo al traguardo per la Katusha Alpecin! La squadra di Martin e Kittel ferma il cronometro su 22’47”, 19″ dietro il Team Sky

14.40 Parte ora la Israel Cycling Academy, che in questa corsa dovrebbe puntare su Ben Hermans

14.37 Tempo molto alto per la Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini di Cunego al traguardo, 24’16”

14.35 Parte la Education First di Rigoberto Uran

14.34 Al traguardo tempo di 23’22” per l’AG2R La Mondiale di Romain Bardet, 54″ il ritardo dal Team Sky

14.32 Ottimo tempo per la Katusha Alpecin all’intermedio solo 6″ dietro al Team Sky

14.30 PARTE LA BAHRAIN – MERIDA DI NIBALI!! L’obbiettivo sarà quello di contenere il più possibile i danni dai migliori

14.27 CHE TEMPO PER IL TEAM SKY!!!!! 22’28” il tempo della squadra di Froome al traguardo, con una media superiore ai 57 km/h

14.25 Parte la Dimension Data!

14.24 Transita al primo intermedio anche l’AG2R, 11″ il ritardo dalla Sky

14.23 Arriva la Movistar al traguardo, il loro tempo è di 23’09”!

14.20 Parte la Katusha Alpecin, che in questa corsa punterà sulle volate con Marcel Kittel

14.18 Miglior tempo all’intermedio per il Team Sky!! Froome e compagni fanno 11’19”

14.15: partita la Nippo!

14.13: 11’37” il tempo della Movistar all’intermedio

14.12: si prepara la Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini

14.10: in strada anche la formazione francese.

14.09: a breve il turno dell’AG2R La Mondiale, le squadre partono con intervalli di 5′ l’una dall’altra

14.05: PARTITI!

14.04: il Team Sky e Chris Froome sulla rampa di partenza! Possono far saltare il banco?

14.02: il Team Sky la prossima formazione al via. Ricordiamo che cliccano poche righe sopra potete leggere l’intera startlist e gli orari.

14.00: PARTITA LA MOVISTAR!

13.55: solo 5′ al via della Tirreno-Adriatico 2018!

13.49: questo invece il Team Sky in ricognizione la mattina sul percorso.

We are 30 minutes away from our team time trial at #TirrenoAdriatico. The team have been out on a course recon this morning (📸 LaPresse – D’Alberto / Ferrari) pic.twitter.com/aGffQ9Cz74 — Team Sky (@TeamSky) March 7, 2018

13.43: la Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini sarà la prima squadra impegnata e partirà alle 14.15. Anche loro si stanno scaldando.

13.40: ed ecco la squadra spagnola che si riscalda

#Tirreno Warming up on our @Elite_cycling trainers. Just over twenty minutes to the start of our TTT in Camaiore. Let’s do this! 👊🚲🔥 pic.twitter.com/V4Afuoix5F — Movistar Team (@Movistar_Team) March 7, 2018

13.35: saranno 22 in tutto le squadre al via

13.30: manca circa mezz’ora al via! Sarà la Movistar ad aprire le danze

