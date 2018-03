Tirreno-Adriatico 2018, prima tappa: la startlist e gli orari di partenza della cronometro a squadre di Lido di Camaiore

Domani prenderà il via la Tirreno-Adriatico 2018, edizione che si preannuncia tra le più ricche della storia di questa breve corsa a tappa: tanti, infatti, i big presenti, a partire da Chris Froome e Vincenzo Nibali per arrivare a Peter Sagan e Marcel Kittel, solo per fare alcuni nomi. La corsa prenderà il via con una cronometro a squadre di 21 chilometri con partenza e arrivo a Lido di Camaiore, che consentirà alle squadre di produrre grande velocità, dato che di fatto il percorso prevede due rettilinei sostanzialmente pianeggianti. Le squadre si alterneranno al via tra le 14.00 e le 15.45: subito in strada due formazione di spicco come la Movistar e il team Sky, mentre chiuderà la fila la Sunweb di Dumoulin, iridata della specialità.

LA STARTLIST COMPLETA E GLI ORARI DI PARTENZA

1. MOVISTAR TEAM MOV 14:00:00

2. TEAM SKY SKY 14:05:00

3. AG2R LA MONDIALE ALM 14:10:00

4. NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI NIP 14:15:00

5. TEAM KATUSHA ALPECIN TKA 14:20:00

6. TEAM DIMENSION DATA DDD 14:25:00

7. BAHRAIN – MERIDA TBM 14:30:00

8. TEAM EF EDUCATION FIRST EFD 14:35:00

9. ISRAEL CYCLING ACADEMY 14:40:00 ICA

10. UAE TEAM EMIRATES UAD 14:45:00

11. MITCHELTON – SCOTT MTS 14:50:00

12. WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA WIL 14:55:00

13. GAZPROM – RUSVELO GAZ 15:00:00

14. ASTANA PRO TEAM AST 15:05:00

15. BMC RACING TEAM BMC 15:10:00

16. TEAM LOTTO NL – JUMBO TLJ 15:15:00

17. QUICK-STEP FLOORS QST 15:20:00

18. TREK – SEGAFREDO TFS 15:25:00

19. LOTTO SOUDAL LTS 15:30:00

20. GROUPAMA – FDJ FDJ 15:35:00

21. BORA – HANSGROHE BOH 15:40:00

22. TEAM SUNWEB SUN 15:45:00













Foto: Lapresse / D'Alberto