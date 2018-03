LIVE Strade Bianche, DIRETTA in tempo reale: trionfo per Tiesj Benoot!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Strade Bianche 2018, una della Classiche più attese dell’intero panorama ciclistico. Oggi sabato 3 marzo si preannuncia un grande spettacolo sulle strade della toscana dove tante stelle dei pedali si daranno battaglia per conquistare la vittoria in una delle corse più avvincenti e appassionanti del calendario internazionale.

Partenza e arrivo a Siena, nella sempre suggestiva Piazza del Campo. Da percorrere ben 184km ma più di sessanta saranno su sterrato dove la corsa potrebbe scoppiare e dove i big saranno chiamati a fare la differenza senza però dimenticarsi i diversi tratti in salita, un continuo sali scendi che metterà in crisi anche i migliori. I grandi favoriti della vigilia sono Peter Sagan e Michal Kwiatkowski: il Campione del Mondo cerca il successo di prestigio, il polacco ha tutte le carte in regola per replicare la vittoria dello scorso anno. L’Italia si affida soprattutto a Gianni Moscon ma sarà presente anche Vincenzo Nibali che proverà a scaldare la gamba. Attenzione a possibili sorprese dal meteo: potrebbe piovere!

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Strade Bianche 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di quello che succede in strada. Si inizia alle ore 10.30. Buon divertimento a tutti.

I favoriti della gara – Le previsioni meteo

15.48 Quarta piazza per Alejandro Valverde, quinto un eccellente Giovanni Visconti.

15.47 Seconda posizione per Romain Bardet, terzo un super Wout Van Aert.

15.46 TRIONFO DI TIESJ BENOOT!!!! Gara clamorosa per il belga! Una giornata eroica!

15.44 Benoot sull’ultimo strappo! Si può godere il pubblico prima di entrare a Piazza del Campo!

15.43 ULTIMO CHILOMETRO! Tiesj Benoot sulle rampe dell’ultima salita!

15.41 Due chilometri al traguardo: pura gestione per Benoot.

15.38 4 chilometri all’arrivo, il vantaggio di Benoot di dilata. Serve solo non andare in crisi sullo strappo conclusivo e sarà trionfo in Piazza del Campo.

15.37 Pedalata eccellente per Benoot che è lanciato verso il successo. I due inseguitori ora hanno rallentato l’andatura.

15.35 Passano i chilometri e non cambia la situazione. A 6 dall’arrivo Van Aert e Bardet sono a 36” di ritardo, il gruppo Stybar-Valverde non trova l’accordo ed è a 1’25”.

15.33 Tiesj Benoot sembra lanciato verso la vittoria, che sarebbe addirittura la sua prima da professionista. Dovrà stare attento a non andare in crisi però sul finale. 8 chilometri all’arrivo.

15.31 9 chilometri all’arrivo. 23” di vantaggio per Benoot.

15.28 17” di vantaggio per Benoot sui due inseguitori a 10 chilometri dall’arrivo. Da dietro difficile rientrare: ci proveranno Stybar e Valverde che sono però oltre il minuto di distacco.

15.27 Dietro non ne hanno più Power, Serry e Visconti. Arrivano da dietro i migliori: ci sono Stybar e Valverde.

15.25 BENOOT!!! Che scatto del belga in salita! Stacca Bardet e Van Aert! Se ne va in solitaria!

15.24 Inizia l’ultimo tratto! L’undicesimo: si parte in discesa, poi uno strappo durissimo al 18%.

15.23 A tutta Power e Visconti, ma non scendono sotto il minuto di ritardo quando mancano 13 chilometri all’arrivo ed un solo tratto di sterrato.

15.20 Alle spalle dei tre davanti c’è un altro terzetto: Visconti, Power e Serry che è stato raggiunto.

15.18 Ce la fa! Rientra nel giro di poche centinaia di metri Benoot! Spettacolare azione del belga della Lotto-Soudal.

15.17 A tutta Benoot! Il belga sta recuperando secondo su secondo, può davvero raggiungere la coppia al comando.

15.14 Benoot se ne va! Il belga stacca il connazionale Serry e si lancia in solitaria verso i due in vetta. Il gruppo Peter Sagan è segnalato ad addirittura 2′ di ritardo. La corsa sembra essere chiusa ai corridori che sono davanti.

15.13 Penultimo tratto di sterrato di più di due chilometri. Se da dietro vogliono rientrare devono farlo ora, visto che mancano 19 chilometri all’arrivo.

15.11 Si muove ancora Giovanni Visconti! Con lui l’australiano Power. Il gruppo Sagan non sembra essere molto d’accordo.

15.10 Guadagnano gli inseguitori. Serry e Benoot sembrano portarsi sotto i 30” di ritardo, il gruppo Sagan può scendere sotto il minuto.

15.09 Il gruppo con Peter Sagan (che comprende anche Dumoulin) si sta riportando sul gruppetto Visconti.

15.05 Si torna sullo sterrato, ora un tratto breve per i due attaccanti (solo 800 metri, ma in salita). 40” di ritardo per Benoot e Serry.

15.02 Ora sembra essersi organizzato l’inseguimento nel gruppo dei migliori, con la Bora-hansgrohe di Sagan in testa a tirare con Burghardt. Oltre un minuto di ritardo.

14.59 La coppia all’inseguimento ha ora 40″ di ritardo dalla testa, mentre il gruppo con Sagan è segnalato ad 1′ 30″

14.54 Ora guadagnano qualche metro i belgi Pieter Serry e Tiesj Benoot, che provano a riportarsi sulla coppia di testa

14.52 Non c’è intesta tra gli inseguitori, il vantaggio di Bardet e Van Aert è salito ad un minuto a 30 km dal traguardo

14.49 Ripreso subito Visconti, ci provano altri corridori, ma nessuno riesce a fare la differenza

14.47 ATTACCA VISCONTI!! Il piemontese prova a riportarsi sulla coppia di testa, che nel frattempo ha aumentato il vantaggio a 30″

14.45 Per ora non sembra esserci Nibali, mentre per la Bahrain-Merida c’è Visconti

14.42 Ora si muove anche Moscon, seguito da Kwiatkowski, ma vengono subito ripresi

14.37 Il loro vantaggio è di circa 20″ su un gruppetto di una ventina di corridori

14.33 Van Aert riprende Bardet!! Si forma ora una coppia di testa, azione molto pericolosa

14.31 Attacca Bardet!! Il francese ha rifiatato solo qualche istante ed è andato poi a sferrare subito un attacco

14.29 Rientra sulla testa anche Bardet

14.27 Ripreso subito Valverde, sta facendo un grande lavoro Oss

14.25 ATTACCA VALVERDEEE!!! A 48 km dal traguardo il murciano prova a fare la differenza su questo duro tratto in salita

14.24 RIENTRA SAGAN!! Il campione del mondo raggiunge il gruppo di testa e ora Oss si mette a tirare per lui

14.22 Il gruppetto di testa è formato da una decina di corridori, da dietro sta provando a chiudere il gap la Quick Step Floors

14.13 ESPLODE LA CORSA!! Si muovono i big in questo ottavo tratto di sterrato, con il campione del mondo di ciclocross Van Aert in testa insieme a Valverde, Kwiatkowski e Oss

14.08 A 59 km dal traguardo i fuggitivi vengono ripresi dalla prima parte del gruppo

14.04 Sono rimasti in tre al comando: Latour,Madouas e Rojas

13.56 Il gruppo è tirato sempre dagli uomini della Sky e in questa fase anche da alcuni della BMC

13.47 In attesa che si entri nel vivo delle corsa potete cliccare qui per leggere la cronaca della gara femminile

13.43 Il gruppo ha aumentato decisamente l’andatura e il distacco dalla fuga è poco più di un minuto a 75 km dal traguardo

13.32 Torniamo quindi alla corsa maschile, dove sono rimasti sette corridori al comando: Pierre Latour e Matteo Montaguti (Ag2r La Mondiale), Antoine Duchesne (FDJ), Victor Campenaerts (Lotto Soudal), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Primoz Roglic (Lotto NL Jumbo) e Alexandr Riabushenko (UAE Team Emirates).

13.23 Anna van der Breggen conquista il successo in solitaria nella gara femminile, davanti a Katarzyna Niewiadoma, terzo posto per la nostra Elisa Longo Borghini

13.17 Invariata invece la situazione nella corsa maschile, con il Team Sky che guida sempre il gruppo

13.10 Intanto siamo negli ultimi 10 km della corsa femminile, con Anna van der Breggen sola al comando con circa 1′ di vantaggio su Elisa Longo Borghini e Katarzyna Niewiadoma

13.00: il ritardo del gruppo scende a poco più di 3′

12.54: tra i 10 al comando dovrebbero esserci Truls Korsaeth (Astana), Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo), Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e Valentin Madouas (FDJ)

12.47: ritardo del gruppo sceso a 4′.

12.40: la situazione dovrebbe essersi stabilizzata, anche se non è chiaro se il gruppo segnalato a 5′ sia quello che si era già staccato in precedenza o quello dei 60 che erano rimasti al comando prima che la fuga si avvantaggiasse.

12.30: ancora non è stata segnalata l’identità dei corridori in fuga.

12.22: la corsa è ormai sulla salita di Montalcino, sede d’arrivo dell’epica settima tappa del Giro d’Italia 2010. In quell’occasione, vittoria di Cadel Evans in maglia iridata, mentre Vincenzo Nibali correva indossando la maglia rosa, da leader della classifica generale.

12.20: a questo punto immaginiamo che anche il secondo troncone possa essere rientrato sul gruppo principale.

12.19: il gruppo sta concedendo spazio ai fuggitivi, 5 minuti per i corridori al comando che sono diventati 10.

12.13: 125 chilometri al traguardo, percorsi una sessantina

12.08: otto uomini provano ad andare in fuga! Hanno quasi un minuto sul gruppo (che dovrebbe essere ridotto a 60 unità circa)

12.02: dopo questo settore, fase fondamentale di gara con la salita di Montalcino seguita dai settori di Lucignano d’Asso e Pieve a Salti, che assieme creano un tratto unico di quasi 20 chilometro sullo sterrato.

12.00: corridori prossimi al settore di La Piana, 5,5 chilometri di strada bianca e, nell’occasione odierna, fango.

11.57: dovrebbe essere il margine dei 60-70 uomini in testa sul resto del gruppo.

11.55: nella difficoltà di reperire informazioni, la QuickStep-Floors segnala con un tweet che i fuggitivi hanno 2’30” sul gruppo.

11.52: un passaggio sulle strade bianche, probabilmente delle prime fasi di corsa.

11.51: dovrebbero esserci una trentina di secondi di differenza tra i due gruppi.

11.47: altre immagini dalla corsa…

11.41: la prima parte del gruppo ha riassorbito anche coloro che stavano provando ad andare in fuga.

11.40: SI ROMPE IL GRUPPO! Una settantina di atleti hanno circa 30” di vantaggio sul resto dei partenti!

11.33: queste, invece, le condizioni dei corridori dopo i primi due settori.

