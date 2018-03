Strade Bianche 2018: i favoriti. Michal Kwiatkowski per il bis, Peter Sagan vuole il trionfo in maglia iridata

Uno scenario emozionante, che sarà reso sicuramente ancor più bello dalle tante nevicate di questi giorni. Tutto pronto per la Classica del Nord più a Sud d’Europa: la Strade Bianche, con partenza ed arrivo in quel di Siena, che si disputerà sabato. Una startlist di livello altissimo per una delle corse più attese del calendario World Tour: in tanti andranno a caccia del trionfo in Piazza del Campo dopo aver percorso moltissimi tratti di vero e proprio sterrato sulle colline toscane.

Pronostico molto aperto, anche se di favoriti veri e propri non è che ce ne siano molti. Uno di questi è sicuramente il campione uscente: Michal Kwiatkowski. Il polacco del Team Sky lo scorso anno ha impressionato trionfando a Siena e poi portandosi a casa l’ancor più prestigioso successo alla Milano-Sanremo. La forma sembra già essere quella giusta: ha dato spettacolo in Portogallo alla Volta ao Algarve, dove il capitano del Team Sky si è aggiudicato due successi parziali e la classifica finale, al cospetto di scalatori di gran calibro.

L’uomo più atteso è però sicuramente Peter Sagan. Il tre volte campione del mondo correrà con i colori dell’iride sulla sua maglia della Bora-hansgrohe e vorrà sicuramente far emozionare il pubblico italiano. Lo slovacco però su queste strade non si è mai trovato molto a suo agio (nonostante caratteristiche ideali per le gare con lo sterrato). L’altimetria forse è un po’ troppo dura per il rapporto peso/potenza del fenomeno di Zilina, ma se dovessi presentarsi al 100% della condizione sarà davvero uno spauracchio per chiunque.

Secondo nel 2017, ma poi protagonista di una campagna di primavera davvero meravigliosa. Si augura però di riuscire ad imporsi anche a Siena Greg Van Avermaet, che lo scorso anno si era davvero ben disimpegnato sullo sterrato toscano. Il capitano della BMC ha già messo in mostra una buona gamba in Oman, però non ha convinto a pieno nelle prime gare sul pavé del Belgio (oltre la cinquantesima piazza sia alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne che alla Omloop Het Nieuwsblad).

Una coppia d’assi quella che può presentare la Quick-Step Floors: Zdenek Stybar e Philippe Gilbert. Il ceco ha amato da sempre queste strade: si è imposto nel 2015, ma poi negli anni ha trovato spesso e volentieri piazzamenti e performance di rilievo. Discorso simile per il fenomeno belga che da queste parti si impose nel lontano 2011, quando la corsa era ancora nominata Montepaschi Strade Bianche – Eroica Toscana.













Foto: Comunicato RCS – LaPresse – D’Alberto / Ferrari