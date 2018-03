LIVE Sport Invernali, DIRETTA sabato 3 marzo: Goggia, Bassino e Brignone all’assalto nello sci alpino, Moioli per la Coppa del Mondo di snowboardcross

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata agli sport invernali. Dopo l’abbuffata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, l’interesse per le specialità sulla neve e sul ghiaccio non è di certo scemato. Torna lo sci alpino con il superG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo. Dopo le emozioni a Cinque Cerchi Sofia Goggia e Federica Brignone sono le armi principali della squadra azzurra. Non solo, anche Nadia Fanchini e Johanna Schnarf possono nutrire ambizioni importanti, specie quest’ultima, terza nella classifica di specialità. Le avversarie sono le solite e sono tante: dall’atleta del Liechtenstein Tina Weirather, alle austriache Anna Veith e Nicole Schmidhofer, passando per le svizzere Lara Gut, prima nella graduatoria del superG, Michelle Gisin e Corinne Suter. Sul versante maschile il gigante maschile potrebbe incoronare definitivamente il campione austriaco Marcel Hirscher mentre gli azzurri cercheranno di ben figurare e magari stupire. Non solo però lo sci alpino ma anche la Coppa del Mondo di snowboardcross con la campionessa olimpica in carica Michela Moioli a guidare la pattuglia tricolore. Federico Pellegrino torna sul luogo del trionfo a un anno dal’oro mondiale nella sprint a tecnica libera. E lo fa a tre settimane dall’argento olimpico di PyeongChang che ha chiuso il cerchio facendolo salire sull’unico podio che ancora gli mancava in carriera.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della giornata dedicata agli sport invernali: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 09.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Fisi-Pentaphoto