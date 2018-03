Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018: la graduatoria dopo il gigante di Are. Marcel Hirscher sempre più dominatore

Marcel Hirscher è sempre più il dominatore della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Il trionfo era già stato conquistato due giorni fa in maniera matematica, ma oggi l’austriaco ha voluto manifestare una volta di più la sua superiorità, vincendo il gigante davanti al norvegese Henrik Kristoffersen, il cui distacco è salito a 335 punti. In terza posizione un altro scandinavo, Aksel Lund Svindal. Hirscher conquista anche la Coppa di gigante, già raggiunta prima di questa gara.

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 HIRSCHER Marcel AUT 1620

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1285

3 SVINDAL Aksel Lund NOR 886

4 JANSRUD Kjetil NOR 884

5 FEUZ Beat SUI 856

6 PINTURAULT Alexis FRA 707

7 KRIECHMAYR Vincent AUT 704

8 DRESSEN Thomas GER 672

9 MAYER Matthias AUT 622

10 REICHELT Hannes AUT 535

11 MYHRER Andre SWE 522

12 PARIS Dominik ITA 518

13 FELLER Manuel AUT 481

14 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 458

15 KILDE Aleksander Aamodt NOR 454

16 FILL Peter ITA 446

17 FRANZ Max AUT 433

18 THEAUX Adrien FRA 407

19 MATT Michael AUT 394

20 INNERHOFER Christof ITA 389

La classifica finale della Coppa del Mondo di gigante maschile 2018

1 HIRSCHER Marcel AUT 720

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 575

3 PINTURAULT Alexis FRA 329

4 FELLER Manuel AUT 309

5 OLSSON Matts SWE 299

6 KRANJEC Zan SLO 272

7 MURISIER Justin SUI 228

8 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 198

9 MEILLARD Loic SUI 175

10 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 167

11 LIGETY Ted USA 164

12 FAIVRE Mathieu FRA 145

13 LUITZ Stefan GER 140

14 EISATH Florian ITA 134

15 MOELGG Manfred ITA 132

16 DE ALIPRANDINI Luca ITA 128

17 FORD Tommy USA 105

18 FANARA Thomas FRA 102

19 KILDE Aleksander Aamodt NOR 95

20 SCHMID Alexander GER 92













Foto: Fisi-Pentaphoto