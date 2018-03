LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2018 in DIRETTA: Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti per la sorpresa. Hirscher favorito numero uno

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante maschile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo. Riparte, dunque, la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco ha raggiunto a PyeongChang quello che gli mancava, ovvero l’oro olimpico (ne ha vinti due, combinata e gigante), ed ora può rituffarsi nel circuito iridato per conquistare quello che, a sua detta, è sempre stato l’obiettivo principale della sua stagione: la settima Sfera di Cristallo consecutiva. Sulle nevi slovene potrà vincerla matematicamente in questo weekend ma potrebbe “consolarsi” con le due Coppe di specialità: in gigante gli serve la vittoria (o comunque arrivare davanti a Kristoffersen).

Il norvegese, alle Olimpiadi, proprio in questa gara è riuscito a rimontare fino al secondo gradino del podio, chiudendo davanti al francese Alexis Pinturault. Saranno loro tre i principali favoriti, ma occhio alle sorprese, come il transalpino Victor Muffat-Jeandet, l’austriaco Manuel Feller e lo sloveno Zan Kranjec. L’Italia si affiderà principalmente a Luca De Aliprandini, caduto a poche porte dal traguardo alle Olimpiadi, ma anche a Florian Eisath, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Roberto Nani, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca e Simon Maurberger.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom gigante maschile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti. La prima manche scatterà alle ore 9.30, la seconda alle 12.30. Buon divertimento

Foto: Fisi-Pentaphoto