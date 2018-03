LIVE Sci alpino, Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA: Federica Brignone e Marta Bassino, obiettivo podio. E Sofia Goggia…

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Ultima gara della stagione per quanto riguarda le donne del Circo Bianco, ma aspettiamoci grandi emozioni in una specialità che ne ha regalate tantissime per tutto l’anno. La tedesca Viktoria Rebensburg è ad un passo dal conquistare la Coppa di gigante, avendo 92 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley. Grande attesa anche per la squadra azzurra: Federica Brignone è reduce dal bronzo alle Olimpiadi e va a caccia del podio anche ad Are. Un obiettivo comune anche per Marta Bassino e per una Sofia Goggia, che dopo i grandi risultati nella velocità vuole far bene anche in gigante per provare a chiudere tra le prime tre della classifica generale di Coppa del Mondo. Sarà una gara speciale anche per Manuela Moelgg, che ha deciso di chiudere proprio ad Are la sua carriera.

Prima manche in programma alle 9.45 e seconda alle 12.45.













