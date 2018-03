LIVE Psg-Real Madrid, DIRETTA Champions League 2018: i parigini cercano la rimonta impossibile per sognare i quarti di finale

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Psg-Real Madrid, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018.

Grande sfida del Parco dei Principi di Parigi dove i padroni di casa andranno in cerca della rimonta impossibile contro i Blancos. Vittoriose 3-1 nella sfida d’andata, le Merengues possono contare su un vantaggio considerevole, potendo sfruttare anche la valenza dei gol in trasferta. Una finale anticipata visto il livello dei giocatori in campo che regalerà sicuramente emozioni.

C’è da dire che il tecnico del Paris Emery dovrà fare i conti con l’infermeria piena: mancherà il fuoriclasse brasiliano Neymar, il connazionale Marquinhos, in difesa, ed è in dubbio la presenza in campo del fenomeno francese Mbappé. Per questo il tecnico dovrà un po’ reinventarsi la formazione e saranno nelle mani di Di Maria e Draxler, per lo più, le sorti del confronto sulla sponda transalpina.

In casa Real, Zidane non avrà a disposizione solo Marcelo, verosimilmente sostituito da Nacho Fernandez. Per il resto formazione tipo con Isco ad agire alle spalle di Benzema e Cristiano Ronaldo pronti a fare male alla retroguardia francese.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Psg-Real Madrid, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle 20.45. Buon divertimento!

Clicca qui per leggere le probabili formazioni e sapere come seguire l'incontro













Foto: profilo twitter Champions League