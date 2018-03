Champions League 2018: Real Madrid e Liverpool volano ai quarti di finale

Nessuna sorpresa nelle due sfide di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Al Parco dei Principi di Parigi il Real Madrid, già vittorioso nella gara d’andata 3-1 contro il PSG, si impone anche sul rettangolo di gioco francese 2-1 grazie alle marcature di Cristiano Ronaldo (12° gol in quest’edizione della Champions) e Casemiro, sulla cui conclusione c’è la deviazione decisiva di Marquinhos che spiazza Areola. La rete del momentaneo pareggio porta la firma di Cavani, in un’azione molto convulsa in area di rigore. Padroni di casa in dieci dal 67′ per l’espulsione di Marco Verratti per doppia ammonizione: il centrocampista italiano è stato sanzionato dall’arbitro Brych per reiterate proteste.

Tutto come previsto anche ad Anfield Road tra il Liverpool ed il Porto, finita sulla 0-0. Gli uomini di Jurgen Klopp, già vittoriosi all’andata 5-0, hanno gestito in lungo e in largo l’incontro sfiorando a più riprese la marcatura con Mané ed André ma il risultato non è stato sbloccato. Qualificazione, comunque, per gli inglesi che possono festeggiare il raggiungimento di un traguardo prestigioso davanti al proprio pubblico in festa.













