LIVE Pallanuoto femminile, Italia-Olanda Europa Cup in DIRETTA: il Setterosa si gioca l’accesso in semifinale!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida dei quarti di finale dell’Europa Cup di pallanuoto femminile 2018. Le azzurre vanno a caccia della semifinale, puntano ovviamente al risultato grosso in questa nuova competizione a livello continentale, che vede ovviamente al via tutte le migliori nazionali a livello europeo. Vincere oggi significherebbe affrontare sabato alle 18.45 nel penultimo atto la Grecia. “L’obiettivo è duplice: insieme al risultato perseguiamo anche la crescita tecnica e atletica della squadra. La prima partita con l’Olanda è già un banco di prova importante e indicativo anche in chiave futura” le parole di Fabio Conti alla vigilia. Appuntamento alle 17 con la sfida del Setterosa alle Orange.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA