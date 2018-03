LIVE Napoli-Roma, Serie A in DIRETTA: 2-4, i giallorossi servono il poker, non basta un Insigne sontuoso al San Paolo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, anticipo serale della 27esima giornata di Serie A. Reduce dal primato (storico) di 10 vittorie consecutive, la formazione di Maurizio Sarri se la vedrà contro i giallorossi, desiderosi di riscatto dopo il ko interno contro il Milan. I partenopei cercheranno di sfruttare le potenzialità eccezionali del proprio attacco al cospetto di una compagine non brillantissima nelle ultime uscite che, però, essendo assai dotata dal punto di vista tecnico, non va sottovalutata.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Sarri deve tener conto dell’influenza di Marek Hamisik. Vedremo se l’allenatore deciderà comunque di schierare il capitano slovacco o di far affidamento su Zielinski nel ruolo di mezzala sinistra. Per il resto tutto confermato con Mario Rui a sinistra e Hysaj a destra nella difesa a quattro guidata da Albiol e Koulibaly a protezione della porta di Reina. A centrocampo, detto di Hamsik, Jorginho ed Allan dovrebbero garantire qualità e quantità a supporto del solito trio Callejon, Mertens ed Insigne.

In casa Roma, Di Francesco deve decidere tra 4-3-3 e il 4-2-3-1. Il primo schema di gioco sembrerebbe quello più probabile con Florenzi e Dzeko titolari, non schierati inizialmente nella sfida contro il Milan. Dovremmo rivedere dal 1′ anche il capitano Daniele De Rossi mentre in panchina Bruno Peres, Schick e Pellegrini, reduce da un problema fisico. In avanti confermato il giovane attaccante Under mentre sulla fascia sinistra offensiva Perotti è favorito su El Shaarawy.

FINISCE QUI!!! La Roma vince 4-2 al San Paolo. Una doppietta di Dzeko ed i gol di Perotti e Under affondano i partenopei a cui non è bastata un’eccezionale prestazione di Insigne, autore del primo gol della sera. La marcatura di Mertens nel finale addolcisce una pillola amarissima che potrebbe costare lo scudetto ai napoletani. Juventus, infatti, a -1 dagli uomini di Sarri sempre in vetta ma con una partita in meno (il match interno contro l’Atalanta del 14 marzo).

90+1′ MERTENS GOLLL!!!! Il belga addolcisce la pillola di una sconfitta molto pesante con un bel diagonale che non da scampo, da posizione centrale, ad Alisson.

3′ di recupero.

89′ Partita che dunque si avvia ad una conclusione inaspettata: un 4-1 pesante che forse non descrive esattamente il reale andamento della partita.

88′ Brutta entrata da dietro di Milik su Fazio, abile ad anticipare l’attaccante polacco.

87′ Ultimo cambio tra le fila giallorosse: esce un De Rossi dolorante ed entra El Shaarawy. Strootman occuperà la posizione del centrocampista azzurro.

86′ Dzeko interviene in ritardo su Mertens ed è ammonizione. Diffidato il bosniaco, salterà la prossima partita contro il Torino.

85′ Azione elaborata dei partenopei con Koulibaly in propulsione offensiva ma la sua sponda non sortisce effetto con Alisson che anticipa tutti.

84′ Angolo per il Napoli: verticalizzazione di Mario Rui per Milik ma Manolas lo anticipa.

82′ MERTENS!!!!!! Florenzi salva sulla linea. Gira tutto male al Napoli stasera!

81′ Calcio di punizione a due in area: Pellegrini, appena entrato, sbaglia completamente la misura del retropassaggio per Alisson che è costretto ad intervenire con le mani.

80′ Sostituzione per la Roma: esce proprio Perotti, rimpiazzato da Pellegrini.

79′ Disperazione sugli spalti del San Paolo per questo inatteso score.

77′ INCREDIBILEEEE!!!!! PEROTTI GOLLLL!!!!!!! Sciocchezza di Mario Rui che di tacco rinvia corto sul traversone di Kolarov, mettendo nelle migliori condizioni l’argentino di calciare in porta ed è 4-1. Match in ghiaccio! Clamoroso al San Paolo!

74′ Verticalizzazione di Hamsik per Mertens che toccato da Manolas cade in area. Episodio dubbio in area ma per Massa si può continuare.

73′ Niente di fatto per i partenopei sempre però in possesso palla.

72′ INCREDIBILEEEE!!!!! INSIGNE SEMPRE LUI!!! Salta Florenzi e doppia conclusione ma Alisson è una saracinesca!!! Angolo per il Napoli ed il n.24 si dispera.

71′ Nel frattempo Sarri si gioca il tutto per tutto: esce Jorginho ed entra Milik.

70′ DZEKOOOO GOLLLL!!!!!!! Altra azione in contropiede e sinistro micidiale a giro, dalla destra, del bosniaco ed è 3-1. Score incredibile al San Paolo.

69′ Primo cambio nella Roma: esce Under ed entra Gerson. Cambio che vuol rinfoltire il centrocampo quello di Di Francesco.

68′ Azione tambureggiante del Napoli ma, fino a questo momento, è mancata lucidità negli ultimi 20 metri.

66′ Ancora il n.24 a ricever palla, il destro a giro ancora una volta non trova la via della rete. Alisson blocca il pallone.

65′ INSIGNEEE!!!! Salta un uomo e con un destro a giro del n.24 ma il pallone finisce di pochissimo a lato.

64′ C’è il primo cambio nel Napoli: entra Hamsik ed esce Zielinski. Sarri tenta la carta dell’esperienza dello slovacco.

63′ DZEKO!!!! Salta in anticipo su tutti ma il pallone colpito di testa finisce a lato.

62′ ROMA PERICOLOSA IN CONTROPIEDE!!! Under innescato da Dzeko mette in mezzo un pallone interessante ma è bravo Albiol a salvare in corner.

61′ Il cross di Callejon viene deviato e sugli sviluppi dell’azione, ci prova Allan dai 25 metri ma la palla finisce nettamente a lato, alla sinistra di Alisson.

60′ Roma che fa fatica a ripartire ed il Napoli conquista un altro corner.

59′ PALOOOO!!!! Direttamente dal calcio d’angolo Callejon coglie il legno alla destra di Alisson. Napoli che spinge.

58′ E’ UN ASSEDIO!!!! Traversone di Callejon ed Insigne al volo di destra mette in difficoltà Alisson che si rifugia in corner.

57′ Tenta la giocata personale Insigne dalla sinistra ma è abilissimo Under in fase difensiva a coprire lo spazio.

55′ OCCASIONE ROMA!!!! Manovra avvolgente della formazione di Di Francesco, cross magnifico di Florenzi per l’inserimento di Strootman che di pochissimo non trova l’impatto di testa. Hysaj pulisce poi l’area di rigore napoletana.

54′ Screzio di gioco tra Mertens e Fazio e Massa ammonisce entrambi. La polemica però continua.

53′ Alisson rallenta troppo la ripresa del gioco e viene redarguito dall’arbitro Massa, tra i fischi del San Paolo.

52′ INSIGNEEE!!!! Tenta il colpo di testa il n.24, accoppiato con Florenzi, non il colpo migliore del giocatore del Napoli e palla out.

51′ Bravissimo Fazio ad intercettare un’imbucata letale di Jorginho per Mertens.

50 CALLEJON!!! Attacca a testa bassa il Napoli: cerca il tiro Mertens, il pallone viene rimpallato dalla difesa avversaria ed il destro al volo dello spagnolo finisce alto sopra la traversa.

49′ Azione avvolgente dei partenopei, Callejon cerca il servizio a rimorchio per un proprio compagno ma Strootman anticipa tutti.

48′ Bravo Zielinski a farsi trovare tra le linee e fallo di Manolas.

47′ ATTENZIONE!!! Contatto in area tra Perotti e Hysaj ma secondo l’arbitro non c’è fallo. Dal replay sembrerebbe corretto il giudizio del direttore di gara.

46′ Tentativo di verticalizzazione di Allan per Insigne ma il pallone è troppo lungo per il n.24.

INIZIO SECONDO TEMPO, calcio d’inizio del Napoli.

Rientrano in campo le due formazioni e non ci sono cambi in vista.

Finisce qui il primo tempo: Roma in vantaggio grazie ai gol di Under e Dzeko dopo essere passata in svantaggio per una marcatura di Insigne. Si preannuncia una ripresa molto tirata.

45′ Spinge tantissimo il Napoli: cerca la serpentina Mertens, ci mette un piede De Rossi e poi sulla verticalizzazione di Jorginho, Alisson anticipata tutti di pugno.

44′ SEMPRE INSIGNE!!! Attivissimo in questo primo tempo il trequartista napoletano: destro a giro dai 20 metri ma Alisson blocca facilmente.

43′ BRAVISSIMO REINA!!! Ottimo movimento di Under in verticale, servizio di Dzeko ma bravissimo il portiere ad anticipare il turco.

41′ ANCORA INSIGNEEE!!!!! Altra azione avvolgente del Napoli, Callejon mette un pallone d’oro a rimorchio ma il destro del n.24 è centrale.

40′ Rischiano Manolas ed Alisson con il portiere brasiliano costretto ad un complicato rinvio di piede.

39′ Tentativo dalla distanza di Albiol, dopo una serie di rimpalli, ma la conclusione dell’iberico non spaventa Alisson.

39′ Allan spinto da Nainggolan che sostiene la propria innocenza ma è punizione per il Napoli dalla fascia destra in zona d’attacco. Jorginho sul pallone.

37′ Roma che ora sta prendendo campo e riesce a dialogare più facilmente a centrocampo mentre il Napoli sta rifiatando dopo essere partito molto forte.

35′ Fallo in attacco di Insigne che tentando una percussione, stende De Rossi, abile a prendere posizione nell’area di rigore romanista.

34′ Altro cross insidioso della Roma, stavolta dalla sinistra, con Kolarov approfittando di un Napoli un po’ svagato. Dzeko però non si fa trovare in posizione.

32′ Corner che non sortisce effetto ma il possesso palla è sempre del Napoli.

31′ MERTENS!!! Ripartenza micidiale del Napoli con Mertens che lascia partire un diagonale micidiale, tra le gambe di Manolas, ed è bravo ancora una volta Alisson a salvare in angolo.

30′ Grande gara di Florenzi fino a questo momento: bravissimo a tener botta in fase di non possesso, controllando Insigne.

28′ Bravissimo Florenzi ad intuire la verticalizzazione di Jorginho per Mertens e di testa sbroglia la matassa.

26′ Ora il Napoli si riversa in attacco, a caccia del pareggio. Un fulmine a ciel sereno il gol di Dzeko.

24′ DZEKOOOOO!!!!!! GOLLLL!!!!!! INCREDIBILE!!! Ottima azione della Roma, cross stupendo di Florenzi e stacco di testa del bomber giallorosso, vincendo il duello contro Albiol. 2-1 per i giallorossi.

23′ INSIGNEEEE!!!!!!! Tiro a giro classico dalla sinistra verso il centro che si spegna di pochissimo al lato.

21′ Roma che cerca il possesso palla per abbassare i ritmi ma il pressing dei partenopei è asfissiante.

20′ Brutto intervento in tackle di Strootman su Callejon in mezzo al campo. Fallo netto netto dell’olandese.

19′ ANCORA INSIGNE!!!! Tiro dai 30 metri del n.24 con Alisson prontissimo a bloccare in due tempi non lasciandosi sorprendere.

18′ Napoli che sta prendendo il sopravvento in mezzo al campo e la Roma fa fatica a ripartire come nei primi minuti.

16′ INSIGNEEEE!!!! CHE OCCASIONE!!! Stupendo cambio di gioco di Jorginho per Callejon sulla destra, sponda dello spagnolo ed il 24 calcia a colpo sicuro ma è straordinario Alisson.

15′ Spinge sempre il Napoli, prevalentemente sulla sinistra: la catena Mario Rui-Insigne funziona e da lì che partono tutti i pericoli.

14′ Tenta la verticalizzazione Insigne per Zielinski ma è bravo Florenzi ad anticipare il movimento del polacco. L’azione partenopea sfuma.

12′ Calciato male da Mario Rui quest’altro angolo ed il tentativo di cross di Allan, dal lato opposto, non trova i suoi compagni ed Allison blocca in uscita alta.

11′ Ci prova Mario Rui che tenta il tiro diretto in porta ma Fazio concede un altro corner.

10′ Ci prova dalla distanza Mertens, destro di esterno destro dai 25 metri, non perfetto Allison che non riesce ad evitare il calcio d’angolo.

8′ MERTENS!!!! Guizzo del belga che salta secco De Rossi e con un destro a giro non trova la porta giallorossa. Incontro davvero stupendo in queste prime battute.

7′ NOOOO!!!!!! INCREDIBILEEE!!!! GOLL DI UNDER!!! Ripartenza giallorossa con Nainggolan che innesca il giocatore turco, sinistro deviato da Mario Rui e palombella beffarda a scavalcare Reina. Ed è 1-1 immediato. Che partita!!

6′ GOLLLL INSIGNEEEE!!!!! Con pazienza il Napoli ha gestito il possesso palla, Mario Rui mette in mezzo una palla a rimorchio per il 24 ed è Lorenzo il Magnifico a sbloccare il risultato!!

4′ Insiste il Napoli sulla fascia sinistra, con una fitta rete di passaggi, che tiene in scacco la retroguardia giallorossa.

3′ INSIGNE!!!! CHE OCCASIONE!!! Si porta via con il tacco una stupenda verticalizzazione di Jorginho, solo davanti al portiere ma il suo destro a giro non fa male al portiere della Roma.

2′ CHE OCCASIONE DELLA ROMA!!!! Palla rubata da Dzeko a Mario Rui, si inserisce Nainggolan che mette in mezzo un pallone delizioso per Perotti che di testa fallisce una conclusione non impossibile.

1′ Pressing subito altissimo del Napoli che costringe la Roma subito ad una difficile rifinitura, recuperando il pallone.

20.45: INIZIO PRIMO TEMPO!! Roma che batte il calcio d’inizio.

20.41: Le formazioni entrano sul rettangolo di gioco del San Paolo accompagnati del pezzo “Go West” dei Pet Shop Boys.

20.36: Le considerazioni del ds Monchi

20.32: 60 gol finora segnati dal Napoli: eguagliato il record del club dopo 26 partite di campionato, stabilito la scorsa stagione.

20.31: La Roma ha perso solo una delle ultime 19 trasferte in Serie A: nel parziale per i giallorossi 14 vittorie e quattro pareggi.

20.30: Il Napoli ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la Roma: l’ultima volta che i partenopei sono arrivati a tre successi consecutivi è stata nel 1976.

20.25: Prosegue il riscaldamento:

20.17: E’ uno dei momenti più cupi della gestione-Di Francesco. La Roma si presenta al San Paolo dopo due sconfitte consecutive, contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League e col Milan in campionato, per di più all’Olimpico. Nella Capitale non mancano le critiche e, ora come ora, anche tutti i bookmakers danno un Napoli strafavorito. Quinta in classifica, la compagine giallorossa ha bisogno di fare punti, e riuscirci a Fuorigrotta darebbe anche un importante iniezione di fiducia.

20.11: Dieci vittorie consecutive, un record nella storia del Napoli. L’ultima con un roboante 5-0 al Cagliari, in una serata praticamente perfetta. E adesso i punti di vantaggio sulla Juventus, seconda in classifica, sono quattro, anche se i bianconeri hanno da recuperare il match con l’Atalanta. E così che la formazione di Maurizio Sarri si presenta alla cruciale sfida alla Roma. Per il tecnico azzurro ecco l’ultimo tabù: mai ha battuto la Roma al San Paolo, collezionando negli scorsi due anni uno 0-0 ed un k.o. per 3-1.

20.05: Squadre in campo per la consueta fase di riscaldamento.

20.04: Di Francesco decide il 4-3-3: tornano Florenzi e Dzeko titolari, non schierati inizialmente nella sfida contro il Milan. Ci sarà anche Daniele De Rossi mentre in panchina Bruno Peres, Schick e Pellegrini, reduce da un problema fisico. In avanti confermato il giovane attaccante Under mentre sulla fascia sinistra offensiva Perotti preferito a El Shaarawy.

20.00: Sarri dunque sceglie Zielinski dal primo minuto, lasciando in panchina Hamsik non al meglio per un attacco influenzale in questa settimana. Per il resto tutto confermato con Mario Rui a sinistra e Hysaj a destra nella difesa a quattro guidata da Albiol e Koulibaly a protezione della porta di Reina. A centrocampo, detto di Hamsik, Jorginho ed Allan dovrebbero garantire qualità e quantità a supporto del solito trio Callejon, Mertens ed Insigne.

19.55: Nel frattempo, all’Olimpico di Roma, una magia di Dybala vale i tre punti ai bianconeri contro la Lazio. Un risultato che potrà mettere ancor più sotto pressione ai partenopei.

19.51: Le gare ufficiali che si sono disputate al San Paolo tra i partenopei e i giallorossi sono 82, con un bilancio di 35 vittorie del Napoli, 23 pareggi e 24 successi esterni della Roma. Con 108 gol siglati dagli azzurri e 85 retirealizzate dai giallorossi. L’ultima vittoria del club azzurro risale al 1 novembre 2014 (2-0). Mentre l’ultimo successo dei giallorossi al San Paolorisale al 15 ottobre 2016 (1-3).

19.48: Attualmente all’Olimpico di Roma, 0-0 tra Lazio e Juventus. Un risultato che potrebbe sorridere ai partenopei perché, in caso di vittoria, salirebbe a + 6, tenendo sempre conto che la Juve hanno una partita in meno (14 marzo, il recupero contro l’Atalanta).

19.47: La risposta di Di Francesco:

19.46: Di seguito le formazioni ufficiali: partiamo da quella del Napoli.

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, anticipo serale del 27ma giornata di Serie A.

