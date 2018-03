LIVE MotoGP, GP Qatar 2018 in DIRETTA: su che canale e a che ora vedere la gara? Il programma completo e le repliche tra Sky e TV8

Il grande giorno è arrivato, oggi inizia finalmente la stagione della MotoGP, si accendono i riflettori sul Motomondiale 2018. Tutto è pronto a Losail dove oggi domenica 17 marzo si disputeranno le gare valide per il GP del Qatar 2018. Sarà il circuito nel deserto ad assegnare i primi punti e a consegnarci il primo podio di un’annata che si preannuncia estremamente combattuta e intensa. Le emozioni non mancheranno nel corso di una giornata davvero molto lunga che partirà già in mattinata con i vari warm up e che proseguirà poi nell’avvincente pomeriggio dedicato alle gare, il clou di tutto il weekend.

C’è grande attesa per la gara della MotoGP. Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Jorge Lorenzo e Maverick Vinales sono pronti per regalarci una gara davvero imperdibile. Si corre in notturna, spettacolo sotto i riflettori, lotta emozionante per la vittoria.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo e tutti gli orari delle gare del GP del Qatar 2018, prima prova del Motomondiale 2018. Gli orari sono italiani (in Qatar sono avanti due ore rispetto a noi). OASport vi propone la DIRETTA LIVE di tutto l’evento.

DOMENICA 18 MARZO:

11.40-12.00 Moto3 – Warm Up

12.10-12.30 Moto2 – Warm Up

12.40-13.00 MotoGP – Warm Up

14.00 Moto3 – Gara

15.20 Moto2 – Gara

17.00 MotoGP – Gara

GP QATAR 2018: COME SEGUIRLO IN TV? TUTTO IL PROGRAMMA E GLI ORARI

Le gare del GP Qatar 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Prevista la differita tv su TV8 secondo i seguenti orari. Domenica 18 marzo: ore 20.00 gara della Moto3, ore 21.15 gara della Moto2, ore 23.00 gara della MotoGP.

Sky Sport MotoGP trasmetterà anche le repliche a partire dalle ore 18.30 (MotoGP dalle ore 21.30).

Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport per seguire tutte le gare e warm-up per non perdersi davvero nulla in qualsiasi posto sarete.













