MotoGP, GP Qatar 2018: prove libere (venerdì 16 marzo). Programma, orari e tv. Come seguirle in tempo reale

Dal 16 marzo il Mondiale 2018 di MotoGP, Moto2 e Moto3 prenderà finalmente il via con le prime prove libere del GP del Qatar. Sul tracciato di Losail avrà inizio il grande spettacolo del Circus su due ruote. Le luci artificiali del circuito arabo metteranno in risalto le sfide tra Ducati, Honda e Yamaha in lizza per l’iride.

La Rossa, con Andrea Dovizioso (vice campione del mondo) e Jorge Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed alla Casa di Tokyo e le caratteristiche del circuito qatariano sembrano adattarsi alla GP18. Da non sottovalutare però la creatura di Iwata guidata da Valentino Rossi e Maverick Vinales che ha vinto nelle ultime 3 edizioni, totalizzando 8 successi in generale.

Si prospetta dunque un grande show che godrà della copertura televisiva in diretta (in esclusiva) di Sky Sport con repliche su TV8 delle qualifiche e della domenica di corsa. Ci sarà ovviamente anche OASport a coprire l’evento dal primo turno di libere. Di seguito la programmazione del venerdì:

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Venerdi 16 marzo

ore 11.00-11.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.40, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 12.55-13.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 15.10-15.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 16.05-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 17.05-17.50, MotoGP, Prove libere 2, diretta

La programmazione di OASport

Venerdi 16 marzo

ore 11.00-11.40, Moto3, Prove libere 1, DIRETTA LIVE

ore 11.55-12.40, Moto2, Prove libere 1, DIRETTA LIVE

ore 12.55-13.40, MotoGP, Prove libere 1, DIRETTA LIVE

ore 15.10-15.50, Moto3, Prove libere 2, DIRETTA LIVE

ore 16.05-16.50, Moto2, Prove libere 2, DIRETTA LIVE

ore 17.05-17.50, MotoGP, Prove libere 2, DIRETTA LIVE













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo