LIVE Milan-Arsenal, Europa League 2018 in DIRETTA: 0-2, Mkhitaryan e Ramsey puniscono i rossoneri a San Siro. I Gunners vedono i quarti di finale

CLICCA QUI PER SEGUIRE LE PAGELLE LIVE DI MILAN-ARSENAL

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Milan-Arsenal, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018. La Scala del calcio ospiterà un incontro denso di fascino e di storia tra due compagini che hanno caratterizzato la storia del calcio nel Vecchio Continente.

Il Milan, lanciatissimo dopo la conquista della finale di Coppa Italia sconfiggendo la Lazio ai calci di rigore all’Olimpico di Roma, vuol allungare la propria striscia di risultati utili nel confronto con i Gunners. Gattuso punterà sulla squadra che gli ha dato tante gioie nelle ultime settimane: spazio a tutti i titolarissimi per sognare l’impresa. Quindi 4-3-3 con il tridente trascinato da Suso e Cutrone affiancati da Calhanoglu. Difesa a 4 davanti a Donnarumma con Bonucci e Romagnoli in mezzo, Calabria e Rodriguez sulle fasce. Kessié, Biglia e Bonaventura per fare gioco a centrocampo. L’Arsenal di Wenger dovrebbe essere senza Lacazette e Monreal, Aubameyang non può giocare in Europa e Wilshere non è al meglio. Dunque Welbeck unica punta con Mkhitaryan e Ozil alle spalle in un 4-2-3-1 in cui spiccano anche Ramsey e Koscielny.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Milan-Arsenal, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19.00. Buon divertimento!

Clicca qui per sapere come seguire la partita in tv – Clicca qui per leggere le probabili formazioni













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

E’ tutto. Un saluto dalla redazione di OASport.

FINISCE QUI!!! 2-0 a San Siro per l’Arsenal, reti di Mkhitaryan e Ramsey che valgono un’ipoteca per la qualificazione ai quarti di finale. Servirà un’impresa ai rossoneri nel match di ritorno per sperare di centrare l’obiettivo.

90+3′ Suso ancora una volta non trova i suoi compagni con una palla sul secondo palo ben eseguita.

90+2′ I rossoneri cercano almeno un gol per diminuire il passivo.

5′ di recupero.

88′ Squadra rossonera spaccata in due e l’Arsenal può imporre le sue qualità tecniche quando mancano 2′ al termine.

86′ Milan decisamente lungo in questo momento e l’Arsenal con il possesso palla gestiti questi ultimi minuti.

84′ Ultimo cambio anche in casa Arsenal: Elneny entra al posto di Chambers.

82′ KALINIC!!!!! Ottima combinazione tra André Silva ed il croato ma è bravissimo Ospina ad uscire coi piedi, anticipando molto bene l’attaccante slavo.

80′ COLPO DI TESTA DI ROMAGNOLI!!! Bel cross di Bonaventura ma il difensore non impatta bene la palla.

79′ Ozil abbandona il campo tra i fischi, Holding entra al suo posto.

78′ Ultimo cambio in casa Milan: Borini entra al posto di Calabria. Gattuso si gioca il tutto per tutto.

77′ SUSO!!!! Cross interessantissimo di Rodriguez, André Silva non ci arriva e l’esterno spagnolo spara fuori da posizione favorevole.

75′ Bel cross di Rodriguez che dalla sinistra fa partire un bel cross ma l’uscita alta dell’estremo difensore dell’Arsenal è puntuale.

74′ Fatica il Milan a trovare le distanze giuste con questo assetto così sbilanciato con le 2 punte e Suso e Bonaventura sull’esterno.

72′ Scivola Bonaventura nel momento della battuta…Davvero sintomatico del momento attraversato dalla formazione rossonera.

71′ Ammonizione per Ramsey: gamba alta e piede a martello per il centrocampista dell’Arsenal e punizione per il Milan da posizione centrale.

70′ 20′ al termine della partita e per il Milan il tempo stringe.

69′ Altro cambio per il Milan: esce Cutrone ed entra André Silva.

68′ RODRIGUEZ!!! Il suo sinistro al volo non trova la porta al volo.

67′ Accelera Suso sull’out destro e si guadagna l’angolo.

66′ Milan che fatica a ritrovarsi: poche idee e scarsa lucidità.

65′ Tanti errori di misura: anche Bonaventura fallisce una rifinitura facile sul movimento di Rodriguez.

63′ Primo cambio anche in casa Milan: Çalhanoğlu lascia il campo, al suo posto Kalinic.

62: Primo cambio del match è dell’Arsenal: Maitland-Niles entra al posto di Kolasinac. Un classe ’97 il neo entrato.

60′ Un miracolo di Koscielny sulla palla geniale di Calhanoglu su Kessié consente all’Arsenal di salvarsi dall’inserimento perfetto del centrocampista ex Atalanta.

59′ Kolasinac ammonito: fallo di mano per il terzino bosniaco sul tacco di Suso.

58′ Ci prova solo Bonaventura con tiri da fuori anche un po’ velleitari…

57′ Troppi errori tecnici del Milan che sembra poco lucido stasera anche spento fisicamente.

56′ Esagera Suso con il dribbling sull’out sinistro, trascinandosi il pallone oltre la riga di fondo.

55′ Ottima la verticalizzazione di Suso tra le linee per Bonaventura che calcia verso la porta. Angolo per il Milan.

54′ Prova il Milan a reagire ma manca lucidità.

52′ OCCASIONE PER IL MILAN!!! Ottimo cross di Calabria e Bonaventura dal dischetto del rigore fallisce clamorosamente.

50 Ci prova Bonaventura con un tiro a giro dalla sinistra ma il suo destro non fa paura al portiere dell’Arsenal.

48′ OCCASIONE PER L’ARSENAL!!!! Rinvio sbilenco di Kessié che serve involontariamente Wellback, indugia forse troppo Donnarumma nell’uscita ma si salva nel contrasto con l’attaccante inglese.

46′ Nessun cambio per il momento tra le due squadre.

INIZIO SECONDO TEMPO

Rientrano le squadre in campo. Partita nettamente in salita per i rossoneri, sotto 0-2. E’ necessaria una reazione.

Finisce il primo tempo con tanta amarezza per il Milan, sotto 2-0 a San Siro contro l’Arsenal: Mkhitaryan e Ramsey trafiggono Donnarumma e qualificazione che ormai sembra compromessa.

Trailing by two goals at the break / Sotto di due gol all'intervallo#ACMAFC 0-2 #UEL pic.twitter.com/e15VCBknbE — AC Milan (@acmilan) March 8, 2018

49′ RAMSEY GOL!!! Altra palla persa malamente dal Milan, Ozil che illumina ancora una volta e Ramsey, fa sedere Donnarumma e raddoppia a pochi secondi dal termine del primo tempo.

45+2′ Ci prova Suso con un’azione personale al centro ma il suo sinistro è sbilenco, lontano dalla porta dell’Arsenal.

4′ di recupero.

45′ TRAVERSA DELL’ARSENAL!!!! Milan troppo scoperto dopo una punizione che impatta la barriera, va via Wellbeck che scarica per l’autore del gol che centra la traversa.

44′ Punizione per il Milan: combinazione tre Calhanoglu e Suso, steso da Ramsey. Punizione da posizione molto vantaggiosa.

43′ BONUCCIIII!!!!! Sugli sviluppi di un corner Ospina non esce ed il difensore rossonero non trova di testa il pallone.

42′ WELLBACK!!!!! Ancora Biglia, perde un pallone sanguinoso: contropiede dell’Arsenal con la punta centrale che non dà potenza al suo tiro, favorendo l’intervento di Donnarumma.

40′ CHAMBERS!!!! Tiro molto ben eseguito dall’esterno che sfrutta un altro servizio illuminante di Ozil calciando verso la porta ma trovando Donnarumma.

39′ Arsenal micidiale quando gioca palla a terra: Ozil inventa dalla trequarti, Chambers dalla destra e Wellbeck anticipato da Romagnoli in angolo.

37′ BONAVENTURA!!! Palla insidiosa di Bonaventura ci prova, dalla sinistra, a tagliare l’area con un tiro-cross troppo lungo per Suso.

36′ Niente di fatto per i rossoneri che però rimangono in possesso di palla.

35′ Corner concesso dalla retroguardia dell’Arsenal.

34′ Bella combinazione tra Calhanoglu e Biglia, entrata di Ramsey sul turco e punizione da posizione interessante.

33′ Lungo possesso palla dell’Arsenal che fa correre a vuoto i rossoneri.

31′ Fa fatica Cutrone ad entrare in partita contro la fisicità della difesa dei Gunners.

34 minutes gone, still trailing by one goal. FIght, boys, fight!!! 👊🏻

A 10 minuti dall'intervallo siamo sotto di un gol. Lottiamo ragazzi! 🔴⚫️#ACMAFC 0-1 #UEL #weareacmilan pic.twitter.com/8NMrJaour4 — AC Milan (@acmilan) March 8, 2018

29′ BONAVENTURA!!!! Ottima uscita in possesso palla del Milan dalla propria area, cross a tagliare di Calabra, uscita del portiere dell’Arsenal che travolge Mustafi in uscita. Tiro al volo della mezzala che non trova la porta.

28′ Bravo Donnarumma ad intervenire ed il Milan riconquista palla.

27′ Gioca molto bene l’Arsenal con Ozil sontuoso: tunnel per Kessié ed assist per Wilshere chiuso in angolo da Bonucci.

25′ Spreca un contropiede micidiale il Milan con Calhanoglu in superiorità numerica non vede Suso libero sulla destra e sprecando tutto.

24′ Calabria rientra in campo. Milan fa fatica a trovare spazi.

23′ Gioco ancora fermo, altro trauma al ginocchio destro per Calabria.

22′ Prova l’Arsenal a far correre a vuoto i ragazzi di Gattuso che fanno fatica a trovare i tempi di intervento.

20′ Non male il cross di Calabria, traversone a tagliare l’area ma Calhanoglu non può arrivarci.

19′ Grande giocata di Suso su Xhaka in mezzo al campo con lo svizzero che butta giù l’attaccante spagnolo in mezzo al campo.

17′ Calabria rimane giù: una botta al ginocchio per lui. Si spera non sia nulla di grave.

16′ Ora il Milan non deve avere la frenesia di recuperare senza lucidità.

14′ Grande azione sulla sinistra dell’esterno offensivo armeno, sfruttando un altro errore di Biglia, rientra verso il centro con un tiro di destro deviato da Bonucci che scavalca Donnarumma.

13′ HENRIKH MKHITARYAN!!! ARSENAL IN VANTAGGIO!!!

11′ CALHANOGLU!!!! Ottimo pallone filtrante di Biglia per l’esterno offensivo, salta Ospina e rimane in piedi con grande onestà.

10′ OCCASIONE PER IL MILAN!!! Gran pallone di Calhanoglu che sfrutta le difficoltà di Chambers nel rientrare e Cutrone con un tiro di punta non trova lo specchio della porta.

9′ Suso prova a rispondere con un’iniziativa dalla sinistra, saltando un paio di uomini ma poi Gunners si chiudono.

8′ Grande azione dell’Arsenal! Scambiano molto bene Wilshere, Ozil e Mkhitaryan conclude sull’esterno della rete.

6′ Si riprende con un Milan troppo nervoso e frenetico in mezzo al campo.

5′ Gioco interrotto, Chambers rimane a terra dopo uno scontro di gioco con Calhanoglu.

4′ Rinvio un po’ avventuroso di Kessié ma è bravo poi Romagnoli ad anticipare Wellbeck.

3′ BONAVENTURA!!!! Non riesce a controllare in area e la difesa dei Gunners libera ma i rossoneri sempre in possesso palla.

2′ Pressa il Milan e dopo non aver sfruttato a dovere il 1° corner, ne trova un altro sempre grazie a Cutrone.

1′ Ottima iniziativa di Cutrone che ruba palla e guadagna il primo angolo della partita.

INIZIO PRIMO TEMPO

19.00: Ora un minuto di silenzio per Davide Astori, accompagnato da un applauso sincero e spontaneo da San Siro.

The teams observe one minute's silence in memory of Davide Astori

Un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori

Ciao Davide ❤️ pic.twitter.com/g0yxfdhtRZ — AC Milan (@acmilan) March 8, 2018

18.59: Sarà il sig. Clément Turpin ad arbitrare questa sfida attesissima.

18.58: Milan ed Arsenal schierate sul rettangolo di gioco.

18.56: Squadre nel tunnel del Meazza. Grande tensione sul volto dei calciatori.

18.52: San Siro tutto esaurito!!! Atmosfera delle grandi occasioni. Una partita decisamente particolare anche per quello che è successo negli ultimi giorni: la morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina, cresciuto nel vivaio rossonero. Sicuramente i ragazzi di Gattuso giocheranno anche per lui.

AC Milan have lost just 1 of their last 20 home #UEL/UEFA Cup matches… Prediction for tonight? 🤔 #UEL pic.twitter.com/cqLzftQ6bA — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 8, 2018

18.50: Questa è l’unica sfida degli ottavi tra due squadre che non avevano mai raggiunto questo turno di UEFA Europa League.

18.45: I rossoneri hanno subito una sola sconfitta nelle ultime 20 partite di Coppa UEFA/UEFA Europa League a San Siro (V16 P) e hanno collezionato una vittoria e un pareggio nelle sei gare interne di questa edizione.

18.44: Massimiliano Mirabelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match: “Se ci sarò io rimarrà Gattuso. Guardiamo anche alle altre cose, come ad esempio l’arrivo di Pepe Reina. Vedremo se ci saranno le condizioni”.

18.42: Arsène Wenger è intervenuto prima del match ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Devi sempre rispettare la tua filosofia, ma devi avere fiducia. Dobbiamo pensare a restare uniti. Dobbiamo dimostrare di saper lottare su ogni pallone”.

18.41: In casa, il suo bilancio è di otto vittorie su 15. Le tre sconfitte interne, però, sono arrivate nelle ultime quattro partite: quella del 2007/08 contro l’Arsenal e le successive agli ottavi di UEFA Champions League contro Manchester United (2-3, 2009/10) e Tottenham (0-1, 2010/11). La stagione seguente ha interrotto la serie negativa vincendo 4-0 contro l’Arsenal, ultima gara interna contro una squadra inglese.

18.36: Il bilancio dei rossoneri nelle competizioni europee contro le squadre inglesi è V11 P11 S12. In tre finali contro le formazioni di Premier League ha totalizzato due vittorie (sempre in Grecia, 1-0 sul Leeds a Salonicco in Coppa delle Coppe 1973 e 2-1 contro il Liverpool ad Atene in UEFA Champions League 2007) e una sconfitta (ai rigori contro il Liverpool a Istanbul dopo un 3-3 ai tempi regolamentari in UEFA Champions League 2005)

18.35: Le squadre si sono affrontate due volte agli ottavi di UEFA Champions League. L’Arsenal ha vinto nel 2007/08 (0-0 in casa, 2-0 fuori casa), mentre il Milan ha avuto la meglio nel 2011/12 (4-0 in casa, 0-3 fuori casa). Arsène Wenger era in panchina in entrambe le occasioni.

18.33: Arsène Wenger, allenatore Arsenal: “I giocatori sono un po’ influenzati da quello che succede perchè i giocatori vogliono vincere. Nella vita puoi scordarti velocemente di quanto sei bravi. Quando hai una settimana negativa, l’atteggiamento dei calciatori sulla loro qualità si modifica. Ma non possiamo dimenticare che noi siamo ottimi calciatori”.

18.31: Il bilancio complessivo dei rossoneri contro squadre inglesi in competizioni UEFA è di undici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte. Questo il curriculum dell’Arsenal contro avversarie italiane: 15 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte.

18.30: Sul versante dei Gunners, Welbeck unica punta con Mkhitaryan e Ozil alle spalle in un 4-2-3-1 in cui spiccano anche Ramsey e Koscielny.

18.26: Nessuna sorpresa dunque per Gattuso che punta sul tridente Suso, Cutrone, Calhanoglu, dando seguito alla formazione vincente di quest’ultimo periodo.

18.25: I rossoneri sul campo di San Siro:

The Rossoneri are at San Siro meaning business! 🔴⚫️

I ragazzi sono già allo stadio carichi per #ACMAFC! 👊🏻💥#UEL 🏆 pic.twitter.com/DWbkKvPNT8 — AC Milan (@acmilan) March 8, 2018

18.22: Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso.

ARSENAL (4-3-2-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Ozil; Welbeck.

18.20: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Milan-Arsenal, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, allo stadio San Siro di Milano.

Foto: profilo twitter Milan