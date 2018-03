Pagelle Milan-Arsenal 0-2, Europa League 2018: Biglia e Kessié distratti, difesa in bambola, Bonaventura unica luce

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI MILAN-ARSENAL

Milan sottotono a San Siro contro l’Arsenal nel match d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. I rossoneri incassano una sconfitta pesantissima tra le mura amiche ad opera dei Gunners, che dominano nella prima frazione e gestiscono nella ripresa, ipotecando il passaggio del turno con i gol di Mkhitaryan e Ramsey. I rossoneri partono bene ma si spengono in fretta e faticano a contenere le avanzate degli ospiti, che prendono in pugno il centrocampo e fanno la differenza con la qualità di Ramsey e Ozil. Tra le fila del Milan, si distingue in positivo soltanto Bonaventura, il più pericoloso in fase offensiva, mentre la difesa va costantemente in crisi quando l’Arsenal si affaccia nella metà campo rossonera. Di seguito le pagelle del match tra Milan e Arsenal:

MILAN

Donnarumma 6 – La deviazione di Bonucci lo beffa in occasione del vataggio ospite. Non può nulla sul raddoppio di Ramsey. Si oppone con destrezza sulla conclusione di Chambers e sul rasoterra di Welbeck.



Calabria 5 – Va in difficoltà quando Mkhitaryan lo punta e dalle sue parti l’Arsenal crea i maggiori pericoli nella prima frazione. Dal 79′ Borini s.v.

Bonucci 5,5 – Prova a impostare l’azione partendo da lontano e fungendo da registra arretrato. Sfortunata la sua deviazione in occasione del gol di Mkhitaryan.



Romagnoli 5,5 – Ingaggia un duello con Welbeck, ma va in costante difficoltà quando i centrocampisti avversari tagliano verso l’area di rigore.



Rodriguez 5,5 – Parte con grinta e prova subito a sfidare Chambers, ma col passare dei minuti la sua spinta si affievolisce.



Kessié 5 – Prova a metterci il fisico per contrastare il centrocampo dei Gunners, ma va in confusione contro Mkitaryan e Ozil e un suo rinvio sbilenco per poco non manda in porta Welbeck.



Biglia 4,5 – Viene colto d’infilata dalla incursioni centrali dei Gunners e perde una quantità decisamente anomala di palloni in mediana. Sbaglia il fuorigioco in occasione del gol di Ramsey.



Bonaventura 6 – Parte col piglio giusto e si rivela uno dei più pericolosi in fase offensiva. Prima sfiora il gol con un’incursione in area, poi conclude al volo di poco a lato e in avvio di ripresa spreca una ghiotta occasione per accorciare le distanze.



Suso 5,5 – Quando riesce a trovare spazio, crea sempre grossi grattacapi alla difesa avversaria con il suo repertorio di serpentine e dribbling. Spreca nella ripresa l’occasione del potenziale 1-2.



Cutrone 5,5 – Tarantolato nelle prime fasi del match, sfiora il gol su assist di Calhanoglu. Ma dopo un avvio promettente, si spegne. Dal 68′ André Silva 6 – Ci mette l’impegno ma il suo ingresso non produce la svolta nella partita dei rossoneri.



Calhanoglu 5,5 – Serve in avvio a Cutrone un assist delizioso, sprecato dalla punta. Sfiora il gol poco dopo, saltando Ospina ma allungandosi la sfera. Ma sono pochi i suoi lampi in un’ora di gioco. Dal 62′ Kalinic 6 – I compagni si affidano alle sue sponde per alzare il baricentro e la manovra rossonera ne trae giovamento. Non riesce ad arpionare un filtrante di André Silva nei minuti finali.



All.: Gattuso 5,5 – La frenesia induce i rossoneri a scoprirsi e per due volte l’Arsenal ne approfitta. Fatica a trovare le contromisure alla qualità dei Gunners. A Londra servirà un’impresa.



ARSENAL (4-3-2-1): Ospina 6; Chambers 6,5 (83′ Elneny s.v.), Mustafi 6, Koscielny 6, Kolasinac 6 (62′ Maitland-Niles 6); Ramsey 7, Xhaka 6, Wilshere 6; Mkhitaryan 7, Ozil 7 (80′ Holding s.v.); Welbeck 6. All.: Wenger 6,5.













Foto: Facebook Giacomo Bonaventura