Europa League 2018: Milan-Arsenal 0-2, Mkhitaryan e Ramsey affondano i rossoneri a San Siro

Finisce malamente per il Milan di Rino Gattuso la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018 contro l’Arsenal. I rossoneri sono stati sconfitti al San Siro con il punteggio di 2-0 per effetto delle marcature nel primo tempo di Henrikh Mkhitaryan ed Aaron Ramsey che virtualmente hanno chiuso il discorso qualificazione ai quarti. A meno di un’impresa titanica dei milanisti all’Emirates Stadium, gli uomini di Wenger hanno in pugno il pass per il turno successivo.

Calcio d’inizio preceduto dal minuto di silenzio dedicato allo sfortunato capitano della Fiorentina Davide Astori. Fin dalle prime batutte il Milan fatica a trovarsi in campo mentre i Gunners appaiono molto più sicuri del fatto loro. La rete di Mkhitaryan al 15′ è la logica conseguenza di una superiorità in mezzo al campo suggellata dalla marcatura dell’armeno il cui artefice è il piede fatato di Ozil. Tanti errori in appoggio da parte del Milan ed il raddoppio si materializza sempre grazie ad un’invenzione del fantasista tedesco, nei minuti di recupero, che taglia la difesa rossonera come il burro con un filtrante per Ramsey, bravissimo a dribblare Donnarumma ed a mettere in ghiaccio il match.

Nella ripresa, dopo che Wellbeck non capitalizza un’altra chance clamorosa nata da un grossolano errore in disimpegno di Kessié, non succede quasi nulla e gli ospiti controllano l’incontro non soffrendo minimamente la manovra rossonera. Sul 2-0 dunque si conclude la sfida del Meazza.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Leonardo Bonucci