Juventus-Milan 3-1: Cuadrado e Khedira risolvono nel finale, non basta il gol di Bonucci. Bianconeri +4 sul Napoli!

La Juventus ha battuto il Milan per 3-1 nel posticipo della 30^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno approfittato al meglio del passo falso del Napoli contro il Sassuolo (1-1) e ora hanno quattro punti di vantaggio sugli azzurri quando mancano otto turni al termine del campionato. I Campioni d’Italia tornano a respirare e possono affrontare con più serenità la super sfida con il Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri, invece, si sono dovuti arrendere al termine di una partita ben giocata ma rimangono comunque in corsa per il quarto posto.

A risolvere l’incontro è stato un sontuoso Khedira che si è svegliato nel finale. Il centrocampista prima ha piazzato un cross al bacio per Cuadrado che di testa ha insaccato il 2-1 al 79′, poi all’87’ ha trovato la rete personale con una sassata rasoterra da appena dentro l’area su invito di Dybala. Fino all’invenzione del tedesco, era stato il Milan a brillare maggiormente e infatti al 54′ Calhanoglu aveva sfiorato il vantaggio colpendo la traversa con uno dei suoi tiri dalla lunga distanza.

I padroni di casa erano passati in vantaggio all’ottavo minuto con un bellissimo tiro di Dybala da fuori area, da quel momento i ragazzi di Gattuso hanno dominato il campo con un gran possesso palla e infatti avevano trovato il pareggio con l’ex Bonucci al 28′ (bel colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Calhanoglu). La Juventus ha però cambiato ritmo nell’ultimo quarto di finale e ha trovato una vittoria pesantissima.













(foto pagina Facebook Cuadrado)