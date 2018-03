LIVE Italia-Svezia, Paralimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: 2-0, Kalegaris e Rosa ci regalano la semifinale!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano in campo dopo aver battuto la Norvegia e aver perso con il Canada: oggi contro gli scandinavi vanno a caccia di una storica qualificazione alle semifinali. Planker e compagni sono chiamati alla vittoria: un successo pieno ci garantirebbe la qualificazione matematica, un trionfo all’overtime ci permetterebbe di compiere un importante passo in avanti verso l’obiettivo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.













SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! L’Italia lotterà per le medaglie alle Paralimpiadi. Attendiamo di conoscere il nome del nostro avversario.

42′ Non sta succedendo più nulla in campo. L’Italia ormai è in semifinale.

Ultimi cinque minuti di partenza ma ormai è fatta.

ITALIA-SVEZIA 2-0. Italia a un passo dalle semifinali.

40′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ROSAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Gigi l’ha messa, accelerazione improvvisa da dietro, è arrivato davanti al portiere e con un diagonale micidiale ci ha regalato il raddoppio.

39′ Tiro dalla distanza di Rosa, ma non passiamo. Il tempo passa, dobbiamo stare attenti in difesa: 15 a 2 il conto dei tiri in porta per l’Italia che però è avanti solo 1-0.

39′ Kalegaris cerca la doppietta ma il portiere si oppone ancora. Siamo in inferiorità numerica ma facciamo sempre la differenza.

38′ Nuova penalità per l’Italia. Larch si prende due minuti, si soffre fino alla fine.

38′ Secondo tiro di tutta la partita per la Svezia ma Araudo fa buona guardia.

36′ L’Italia si sta difendendo in questo frangente, siamo meno propositivi in attacco. Proviamo a conservare l’1-0 che vale la semifinale.

35′ Gli azzurri sventano un contrattacco della Svezia, Darin cambia anche le linee e chiama un time-out tecnico.

33′ Tiro largo degli azzurri, davvero la porta sembra stregata.

32′ L’Italia controlla agevolmente la situazione, la partita è a senso unico ma dobbiamo cercare un nuovo gol!

INIZIA IL TERZO TEMPO! Ultimi 15 minuti della partita, l’Italia deve difendere il vantaggio per volare in semifinale.

12.15 Sta per iniziare il terzo tempo.

12.10 Siamo nel pieno del rifacimento ghiaccio.

FINISCE IL SECONDO TEMPO. ITALIA-SVEZIA 1-0.

30′ Ultimo minuto di gioco. L’Italia è sempre in vantaggio per 1-0, serviva un altro gol per essere più al sicuro.

28′ L’Italia prova ad alzare il ritmo ma non riesce a sfondare. Ultimi due minuti del secondo tempo.

26′ Torniamo in parità numerica.

26′ Rosaaaaaaaaaa! Azione di recupero eccezionaleeeeeee! Scongiurato un possibile recupero.

26′ Gli azzurri pressano gli svedesi!

25′ Bisogna stringere nuovamente i denti, l’Italia è in inferiorità numerica.

24′ PALOOOOOOOOOOOOOO! Kalegaris colpisce il montante, il secondo in questa partita per l’Italia. Siamo anche sfortunati.

24′ L’Italia è in powerplay, ora bisogna sfruttare l’occasione per raddoppiare e chiudere i conti. Gli azzurri stanno dominando, la Svezia non è mai stata pericolosa ma meglio evitare dei rischi.

23′ Corvino ha segnato ma l’arbitro annulla! L’Italia aveva confezionato un’azione meravigliosa ma Kalegaris purtroppo è andato addosso al portiere.

21′ Kalegariiiiiiiiiis! Gran tiro da distanza ravvicinata ma il portiere compie un altro miracolo.

21′ Gioco un po’ spezzettato in questo frangente. L’Italia comunque non è riuscita a sfruttare al meglio l’uomo in più.

20′ Undici tiri in porta contro uno. L’Italia sta davvero dominando la partita, serve un altro gol però per essere più tranquilli.

19′ Macrì ha agganciato un avversario, anche lui si prende due minuti di penalità. Ora parità numerica.

19′ Ora powerplay italiano! Rakos in penalità. Si riparte da un ingaggio offensivo.

19′ Corvino tira dalla lunga distanza, disco bloccato dal portiere con il guanto.

18′ Finiscono i due minuti di penalità per Kalegaris. Torniamo in parità numerica.

17′ Svezia in attacco ma la difesa dell’Italia non molla la presa, stiamo gestendo bene l’inferiorità numerica.

16′ Subito due minuti di penalità per Kalegaris, Svezia in powerplay.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

11.32 Sta per iniziare il secondo tempo.

11.28 Siamo nel pieno del rifacimento ghiaccio.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. ITALIA-SVEZIA 1-0.

15′ PALOOOOOOO! Il tiro di De Paoli si è fermato sul montante, occasionissima per il raddoppio.

15′ Ultimo minuto.

ITALIA-SVEZIA 1-0.

14′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! KALEGARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS! Il disco arriva nei suoi paraggi, davanti alla porta tira un bolide all’incrocio e la mette! ITALIA IN VANTAGGIO.

13′ L’Italia giocherà gli ultimi due minuti del primo periodo in powerplay! Dobbiamo sfruttare questa occasione.

13′ Macrì sbaglia ad allontanare il disco ma la Svezia non ne approfitta. Chiamato un time-out.

12′ Si battaglia dietro la nostra porta, ne usciamo bene.

11′ Bella invenzione di Gigi Rosa che però non riesce ad andare al tiro, disco indietro e andiamo al tiro da lontano ma manchiamo la porta.

10′ Entriamo negli ultimi cinque minuti del primo tempo. La Svezia ci ha provato con due tiri da lontano senza alcuna velleità.

9′ Rosaaaaaaa! Tira una bordata su assist di Planker ma il portiere si salva ancora… Siamo sempre nel terzo offensivo, stiamo dominando.

9′ Nilsson rientra in campo, finisce il pp dell’Italia che comunque continua ad attaccare.

8′ Che peccatoooooooooooo! Assist perfetto per Planker solo davanti al portiere, cerca il tiro ma viene parato!

7′ Rientra Kalegaris, l’Italia sarà in powerplay per 1’10”. Proprio lui arriva davanti a Nilsson, serve Macrì ma non riusciamo a bucare la rete.

7′ Finisce il powerplay della Svezia perché anche loro incappano in due minuti di penalità, l’Italia ne è uscita al meglio. Continuiamo a spingere.

6′ La Svezia non ha sfruttato il primo minuto di powerplay, l’Italia si sta difendendo bene con l’uomo in meno.

5′ Due minuti di penalità per Kalegaris, carica scorretta. Ingaggio nella nostra zona difensiva.

4′ Gigi Rosaaaa! Tiro di sinistro ma troppo debole. Stiamo dominando, bisogna segnare.

4′ Stiamo imponendo il nostro gioco, non lasciamo respirare la Svezia. Azzurri sempre in attacco, siamo tecnicamente superiori, passaggi precisi e ottima intesa tra i ragazzi.

3′ Macrì allontana il disco e andiamo a giocare dietro la loro porta ma anche gli svedesi sono bravi a difendersi. Azzurri molto propositivi.

2′ Gli scandinavi praticamente non hanno ancora toccato il disco

1′ Italia subito in attacco, gli azzurri sono molto aggressivi sul ghiaccio e cercano subito di fare la differenza. Sulla carta siamo superiori alla Svezia.

11.00 INIZIA LA PARTITA!

10.57 Le squadre sono in campo.

10.50 Buongiorno a tutti. Alle ore 11.00 inizierà Italia-Svezia, match valido per il torneo di sledge hockey alle Paralimpiadi.