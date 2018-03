Calcio, Carlo Ancelotti riapre alla Nazionale: “Presto per prendere decisioni, sono ancora sotto contratto”

Carlo Ancelotti non ha chiuso la porta alla Nazionale e in un’intervista rilasciata a Radio Anch’io lo sport ha rilanciato: “E’ ancora presto per prendere decisioni definitive. Conosco molto bene Costacurta e penso che per la Nazionale sia necessario aspettare. E poi io ufficialmente sono ancora sotto contratto“.

Ancelotti però nutre qualche dubbio per un semplice motivo: “La mia idea sarebbe di allenare tutti i giorni e solo per quello continuo a nutrire un dubbio. E’ giusto che la Nazionale si sia presa del tempo, anche per valutare il lavoro che Di Biagio può fare“. Ancelotti è ancora sotto contratto con il Bayern Monaco e infatti precisa: “Io ufficialmente sono ancora sotto contratto, come altri allenatori che in questo momento non possono essere contattati. Serve ancora un po’ di tempo“.