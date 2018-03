Rugby, Sei Nazioni 2018: Matteo Minozzi candidato a MVP. L’esterno azzurro inserito nella lista dei migliori giocatori del torneo

Potrebbe apparire una magra consolazione per l’Italia del rugby, 5 volte sconfitta nel Sei Nazioni 2018. Se infatti il computo dei risultati ottenuti nella celebre manifestazione internazionale della palla ovale è fortemente deficitario per la nostra squadra, l’esterno tricolore, militante nelle Zebre Rugby Club, Matteo Minozzi ha motivi di che sorridere.

Il rugbista italiano, infatti, è in corsa per il titolo di miglior giocatore di questa rassegna: sempre titolare nel torneo, il numero quindici padovano degli Azzurri ha realizzato quattro mete, conquistato 268 metri e giocato tutti i 400 minuti.

Un riconoscimento importante per il giovane Minozzi, debuttante con l’Italia lo scorso novembre a Catania contro le Isole Fiji e titolare in quest’edizione 2018 del Sei Nazioni. Un giocatore di grande talento che, nonostante i ko italiani, ha saputo mettersi in grande evidenza. Oltre al ragazzo, prodotto dal vivaio del Valsugana, i candidati al MVP sono il capitano della Francia Guilhem Guirado, e gli irlandesi Conor Murray, Jason Stockdale, Jonny Sexton e Keith Earls, tutti protagonisti del trionfo della nazionale in verde nel Six Nations 2018.

In precedenza le nomination italiche erano state per Sergio Parisse, Alessandro Troncon e Alessandro Zanni, mentre l’unico italiano ad essere stato eletto miglior giocatore del torneo fu Andrea Masi nel 2011.













Foto: FIR (Utilizzo Editoriale)