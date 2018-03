LIVE Inter-Napoli, Serie A 2018 in DIRETTA: il programma completo e come vederla in tv. L’orario e gli aggiornamenti in tempo reale

Oggi domenica 11 marzo si gioca Inter-Napoli, big match valido per la 28^ giornata della Serie A 2018 di calcio. A San Siro andrà in scena un incontro fondamentale per il futuro del campionato: i partenopei devono obbligatoriamente vincere per alimentare il sogno scudetto e dovranno rispondere alla Juventus impegnata contro l’Udinese nel pomeriggio, i nerazzurri cercheranno di dare una gioia ai propri tifosi per rilanciarsi nella lotta Champions League.

Gli uomini di Sarri sono reduci dalla scottante sconfitta patita contro la Roma e devono subito rialzare la testa, i ragazzi di Spalletti puntano a ottenere un risultato di assoluto prestigio che migliori il morale all’interno dello spogliatoio.

INTER-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

INTER-NAPOLI: QUANDO SI GIOCA? DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

