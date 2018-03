LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni 2018 in DIRETTA: 24-7, i Dragoni prendono il largo. Gli azzurri ci mettono il cuore

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles-Italia, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri cercano l’impresa impossibile a Cardiff, nella tana dei Dragoni che invece vogliono ottenere una vittoria facile per rilanciarsi in classifica. I ragazzi di Conor O’Shea sono reduci da tre sonore sconfitte e invertire la rotta contro i rossi sarà davvero difficile ma bisognerà provarci fino in fondo per riscrivere la storia. Sergio Parisse e compagni sono in parte già proiettati alla sfida contro la Scozia di sabato prossimo: all’Olimpico di Roma bisognerà evitare il Cucchiaio di Legno.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Galles-Italia, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

60′ Guadagniamo un calcio di punizione, proviamo a risalire il campo. Ultimi venti minuti di gioco.

59′ Ritorna la parità numerica. Si riparta con una mischia italiana a ridosso della linea di meta.

57′ Contropiede fulminante del Galles, risalgono tutto il campo e li fermiamo solo dentro i 22. Proviamo a difenderci con i denti ma è durissima.

56′ Perdiamo il possesso. Italia troppo deconcentrata.

55′ Violi prova ad attaccare la linea, allarga per Ghilardini e poi ovale a Benvenuti, entriamo nei 22.

53′ Recuperiamo il pallone e andiamo e andiamo a giocare nella metà campo avversaria. Bisogna spingere, dobbiamo sfruttare questi ultimi minuti con la superiorità numerica.

52′ Questa superiorità numerica non si vede. Il Galles fa la partita.

50′ Il Galles torna in 14, ora avremo 8 minuti con un uomo in più. Il Galles però ci ributta indietro ancora e viene a giocare nella nostra metà campo.

50′ Sbagliamo la rimessa laterale sui 5 e ci rubano l’ovale. Ci respingono indietro. Sbagliamo sempre qualcosa…

49′ SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ALTRO GIALLO PER IL GALLES. L’Italia ora è 15 contro 13, bisogna sfruttare il doppio vantaggio!

48′ ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOO! Entriamo nei loro 22 con grande piglioooooo!

45′ L’Italia si difende alla grande e costringe il Galles al fallo. Andiamo a giocare nella loro metà campo, abbiamo ancora 5 minuti di superiorità numerica.

Arriva anche la trasformazione. GALLES-ITALIA 24-7.

GALLES-ITALIA 22-7.

43′ META. Il Galles con l’uomo in meno segna grazie a Hill che sfonda la nostra linea. I padroni di casa fanno subito la differenza.

42′ Portiamo l’ovale in area di meta, sul rilancio un giocatore gallese tocca e l’ovale esce a fondo campo. Pallone per i Dragoni che cercano la meta.

41′ Galles però subito in attacco. L’Italia deve ripartire con una rimessa dai propri 5. Situazione subito complicata.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Si va negli spogliatoi.

CARTELLINO GIALLO PER WILLIAMS! L’Italia inizierà il secondo tempo con l’uomo in più, bisognerò sfruttarlo.

Williams ha placcato Minozzi dopo il fischio dell’arbitro e lo ha fatto malamente.

40′ FINISCE IL PRIMO TEMPO. C’è però Minozzi a terra dopo un brutto placcaggio.

39′ Violi commette un’infrazione, il Galles riparte con un calcio di punizione. Rimessa laterali ai cinque metri ma gli sviluppi dell’azione non sono dei migliori.

38′ L’Italia prova a chiudere bene questo primo tempo.

GALLES-ITALIA 17-7.

37′ Anscombe la piazza tra i pali da posizione centrale.

36′ Ultimi quattro minuti di un primo tempo intensissimo, calcio di punizione per il Galles.

35′ Ripartiamo con una mischia in nostro favore. Stiamo tenendo benissimo.

34′ Commettono un in avanti, recuperiamo l’ovale.

33′ DAIIIIIIIIIIIIIIIII! Ci difendiamo alla grande da un’azione pericolosissima, il Galles però continua a spingere. Stiamo giocando una partita da Leoni!

30′ Allan sbaglia il piazzato… Tre punti sfumati.

30′ Off feed del Galles. Punizione per l’Italia, possiamo calciare tra i pali.

29′ L’Italia torna in possesso dell’ovale, siamo nella loro metà campo. Bisogna continuare a spingere, stiamo facendo una grande partita.

27′ Ci rubano il pallone, calcio di punizione per il Galles. Sfumata una ghiotta occasione.

27′ Rimaniamo lì, proviamo a spingere, gli azzurri vogliono la meta!

26′ Ripartiamo da una rimessa laterale ai 5. Bisogna sfruttarla!

25′ FORZA AZZURRI! Stiamo giocando nei loro 22, calcio di punizione in nostro favore.

24′ Si riparte con una mischia ordinata in favore dell’Italia. Conquistiamo anche

24′ Licata soccorso in campo. Il colpo subito è stato davvero importante.

23′ Manca l’ultimo passaggio nel 22, poi Licata subisce un bruttissimo placcaggio! Gioco interrotto.

21′ L’Italia si rituffa in attacco! Stiamo giocando alla pari con il Galles. Mischia a 5 metri dalla loro linea di meta: DOBBIAMO CREDERCI!

INFATTI! META ANNULLATA! Si rimane 14-7 per il Galles.

Davies era avanti quando Evans ha calciato scavalcando tre italiani! La metà andrà annullata.

GALLES-ITALIA 19-7. L’arbitro però chiama il TMO.

18′ Siamo anche sfortunati. Calcetto a scavalcare, l’ovale prende uno strano rimbalzo, Davies lo raccoglie e vola in META.

17′ Ci salviamo grazie a un errore del Galles. Si riparte con una mischia nel cuore dei nostri 22. Sofferenza immane ma siamo in partita.

15′ Parkes si inventa un grandissimo calcio e il Galles va a giocare nei nostri 22. L’Italia deve ancora sacrificarsi in zona rossa.

13′ MINOZZIIIIIIIIIII! L’Italia recupera l’ovale, accelerazione improvvisa e avanziamo. Stiamo giocando spavaldamente nella metà campo del Galles.

GALLES-ITALIA 14-7. Pronta risposta degli azzurri.

11′ Arriva anche la trasformazione di Allan.

GALLES-ITALIA 14-5.

10′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! MINOZZIIIIIIIIIIIIIIIII! Bella azione costruita degli azzurri, ovale al largo e vola in meta con un tuffo pazzesco!

GALLES-ITALIA 14-0.

7′ Arriva anche la trasformazione.

6′ INCREDIBILE. Perdiamo l’ovale in attacco, contropiede micidiale e Anscombe trova la seconda meta.

GALLES-ITALIA 7-0,

4′ Parkes trasforma.

4′ META. Sfondano subito. Parkes schiaccia in mezzo ai pali.

4′ Si costruisce una mall, gli azzurri provano a frenarli ma sfondano comunque e arrivano all’altezza dei 5 metri. La diga azzurra prova a reggere.

3′ Si lotta duramente in campo, l’Italia commette un’infrazione e il Galles sfrutta al meglio della punizione. Rimessa laterale all’altezza dei 10 metri.

1′ Guadagniamo un po’ di terreno. Inizia un batti e ribatti al piede.

1′ Il Galles rilancia col piede, ovale nelle mani di Parisse, l’Italia riparte dalla metà campo.

16.00 INIZIA LA PARTITA! Primo possesso per il Galles, l’Italia mette pressione nei loro 22.

15.57 Inno del Galles.

15.56 INNO DI MAMELI.

15.54 Squadre in campo accolte da un boato e dal solito spettacolo di fiamme artificiali. L’ambiente fa paura, le fiamme del Dragone vogliono incenerire l’Italia ma gli azzurri ci credono!

15.52 Le squadre stanno per entrare in campo.

15.51 Dobbiamo giocare con il cuore, è l’unico modo. Serve una mitologica impresa. Si gioca sotto il tetto del Millennium Stadium. Non vinciamo una partita nel Sei Nazioni dal 2015 contro la Scozia, 15 sconfitte consecutive…

15.50 Dieci minuti all’inizio della partita, ormai è tutto pronto a Cardiff.

15.47 Il Galles scenderà in campo per regalare una grande vittoria al proprio pubblico, vuole fare subito partita dura per schiacciare l’Italia fin dall’inizio. Dovremo reggere l’onda d’urto ed essere baldanzosi nelle prime battute.

15.45 Quindici minuti all’inizio della partita.

15.42 C’è grande attesa per una partita fondamentale per gli azzurri che devono dare dei segnali importanti.

15.40 L’Italia deve provare a evitare il Cucchiaio di Legno anche se tutto sarà quasi sicuramente rimandato settimana prossima contro la Scozia.

15.35 L’Italia ha perso le prime tre partite contro Inghilterra, Irlanda e Francia. Oggi servirebbe il riscatto nella tana dei Dragoni.

15.30 Buongiorno a tutti. Tra trenta minuti Galles-Italia, grande attesa a Cardiff.

(foto Lorenzo Di Cola)