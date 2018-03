Galles-Italia, Sei Nazioni 2018: le formazioni e i XV delle due squadre. Orario d’inizio e come vederla in tv

Ci siamo, mancano poche ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo.

Gli azzurri faranno visita oggi, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto all’esordio in casa con la Scozia, ma ha poi perso nella seconda gara al cospetto dell’Inghilterra e nella terza in Irlanda.

Le formazioni della sfida di Cardiff.

Galles: 15 Liam Williams, 14 George North, 13 Owen Watkin, 12 Hadleigh Parkes, 11 Steff Evans, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau (C), 7 James Davies, 6 Justin Tipuric, 5 Bradley Davies, 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith. A disp.: 16 Ken Owens, 17 Rob Evans, 18 Samson Lee, 19 Seb Davies, 20 Ellis Jenkins, 21 Aled Davies, 22 Rhys Patchell, 23 Leigh Halfpenny.

Italia: 15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Sergio Parisse (C), 7 Maxime Mbanda, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti. A disp.: 16 Oliviero Fabiani, 17 Nicola Quaglio, 18 Tiziano Pasquali, 19 Federico Ruzza, 20 Giovanni Licata, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Carlo Canna, 23 Jayden Hayward.

La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Tutte le sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY, nonché su OASport, che vi offrirà la diretta live streaming di tutte le gare delle ultime due giornate, pur senza eliminare la diretta live testuale integrale in tempo reale. Di seguito il programma completo dell’incontro.

Domenica 11 marzo ore 16.00

Galles-Italia, Principality Stadium – Cardiff

diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY e su OA Sport.

diretta live testuale integrale su OA Sport

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it