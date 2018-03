LIVE Francia-Inghilterra, Sei Nazioni 2018 in DIRETTA 16-9: meta tecnica e giallo, i Galletti scappano!

CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING DI FRANCIA-INGHILTERRA

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della partita Francia-Inghilterra, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby, che andrà in scena questo pomeriggio alle 17.45 a Parigi.

Gli inglesi vogliono assolutamente vincere nella casa dei Galletti: fondamentale portare a casa il successo, con bonus, per restare in corsa per la vittoria del trofeo, visto l’andamento della classifica con una Irlanda super. Il XV della Rosa dovrà sperare innanzitutto in un passo falso dei Verdi in casa con la Scozia: difficile, ma non impossibile.

Il nostro live inizierà qualche minuto prima del fischio d’inizio, fissato alle 17.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale!













50′ META TECNICA! Anche cartellino giallo all’Inghilterra. 16-9 per i transalpini, può arrivare il colpaccio.

48′ FRANCIA STREPITOSA!!!! Azione devastante dei transalpini che provano al piede dopo il vantaggio, recuperano palla e si lanciano verso la meta, fermati da un placcaggio al collo inglese. Possibile la meta tecnica: c’è il TMO.

46′ Come spinge la Francia in difesa!! Qualche errore di troppo con l’ovale alla mano, ma sui placcaggi nell’uno contro uno i Galletti stanno dominando. Altro ovale recuperato.

44′ Sfonda l’Inghilterra, arriva nei 22 ma la Francia mette le mani sull’ovale e recupera! Si esalta lo Stade de France.

42′ Ci prova alla mano l’Inghilterra, ma non arriva il guadagno territoriale.

41′ Si ricomincia! Servono quattro mete all’Inghilterra!

La Francia ruba l’ovale e si chiude qui la prima frazione!

40′ Mischia a metà campo, dovrebbe finire qui il primo tempo.

38′ Ora fase di stallo, si va verso la fine di questa prima frazione.

36′ C’è il pari! 9-9, ancora Machenaud! Inghilterra ora soffre. La tensione sale e i minuti passano.

35′ SPINGE LA FRANCIA! Altro piazzato per i transalpini.

33′ Ancora Machenaud! La Francia risponde sempre! 9-6.

31′ Peccato, in avanti per i transalpini, si torna sul vantaggio precedente.

30′ Spinta della Francia alla mano! Soli uno contro uno! Guadagnano tanti metri i galletti.

27′ Tantissima indisciplina comunque in campo. La Francia sbaglia ancora e regala un altro piazzato agli ospiti. L’Inghilterra con Farrell va sul 9-3, ora servono però anche le mete per andare a caccia del bonus.

24′ Machenaud non sbaglia e la Francia accorcia le distanze!

22′ Reagisce la Francia che guadagna un piazzato, da vedere se si andrà per i pali.

20′ Sbaglia la Francia e calcio all’Inghilterra. Piazzato fantastico di Daly da distanza siderale. 6-0 per i britannici.

18′ Altro ovale in mano ai padroni di casa.

17′ Sprecano i transalpini che ci provano con un calcetto dietro la difesa, ma vanno lunghi.

15′ La Francia ora prende coraggio e risale il campo. C’è mischia per i galletti nella zona pericolosa.

13′ Fasi di gioco davvero molto confuse. C’è uno scontro a metà campo. Si ferma il gioco per un attimo. Ritmi davvero altissimi.

12′ La Francia sbaglia, l’Inghilterra anche. I transalpini provano a ripartire.

10′ Errore inglese, la Francia riesce a risalire il campo.

9′ Nuovamente gli inglesi al limite dei 22. Tante altre fasi per i bianchi!

8′ La Francia prova a risalire il campo, ma la pressione inglese si fa sentire.

6′ Tantissime fasi inglesi sui 22 transalpini, la Francia riesce però a liberare.

4′ Di nuovo ovale inglese nella metà campo transalpina: il XV della Rosa sta dominando di rabbia.

3′ Subito a marcare l’Inghilterra! Farrell non sbaglia al piede! 3-0.

3′ Crolla la Francia. C’è calcio a metà campo per l’Inghilterra.

2′ Subito una mischia a metà campo! Andiamo a vedere i due pacchetti come se la giocano.

1′ Si comincia!

17.43 La squadra di Jacques Brunel, spronata dal trionfo in casa con l’Italia, vuole fare lo scherzetto all’Inghilterra.

17.40 È il momento degli inni nazionali.

17.38 Squadre che stanno per entrare in campo.

17.33 Questi i XV delle due compagini.

Francia: 15 Hugo Bonneval, 14 Benjamin Fall, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Geoffrey Doumayrou, 11 Rémy Grosso, 10 François Trinh-Duc, 9 Maxime Machenaud, 8 Marco Tauleigne, 7 Yacouba Camara, 6 Wenceslas Lauret, 5 Sébastien Vahaamahina, 4 Paul Gabrillagues, 3 Rabah Slimani, 2 Guilhelm Guirado (c), 1 Jefferson Poirot

A disposizione: 16 Adrien Pelissié, 17 Dany Priso, 18 Cedate Gomes Sa, 19 Romain Taofifenua, 20 Kélian Galletier, 21 Baptiste Couilloud, 22 Lionel Beauxis, 23 Gaël Fickou

Inghilterra: 15 Anthony Watson, 14 Jonny May, 13 Ben Te’o, 12 Owen Farrell (c), 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Danny Care, 8 Nathan Hughes, 7 Chris Robshaw, 6 Courtney Lawes, 5 Maro Itoje, 4 Joe Launchbury, 3 Dan Cole, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola

A disposizione: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Joe Marler, 18 Kyle Sinckler, 19 James Haskell, 20 Sam Simmonds, 21 Richard Wigglesworth, 22 Jonathan Joseph, 23 Mike Brown

17.30 Tutto quasi pronto a Parigi. L’Inghilterra, visto il risultato dei rivali irlandesi, è costretta a vincere con bonus per lasciare un lumicino di speranza in chiave conquista del trofeo.

Foto: FIR (utilizzo editoriale)