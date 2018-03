LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Mosca 2018 in DIRETTA: LA COPPA DI MICHELA! Michela Moioli seconda ma Trespuch è dietro: la sfera di cristallo è italiana! OMAR VISINTIN E’ TERZO!!!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di snowboardcross. Sulle nevi russe, Michela Moioli andrà a caccia della Sfera di Cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti direttamente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. L’azzurra ha le carte in regola per chiudere un’annata da sogno e scenderà con l’obiettivo di vincere contro Trespeuch e compagne.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di snowboardcross: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.













17.27: Mosca dolce per l’Italia che conquista due podi e porta a c asa la Coppa femminile con michela Moioli. Manca ancora una gara! Appuntamento all’ultima tappa di coppa del Mondo

17.26: La vittoria finale va all’austriaco Haemmerle davanti al francese Vaultier

17.24: E’ ANCORA PODIO ITALIA!!! Visintin in rimonta dopo una brutta partenza, chiude al terzo posto la gara di Mosca!!!!

17.22: Lo spagnolo Eguibar vince la small final maschile

17.19: Nella big final maschile Visintin se la deve vedere con Vaultier (Fra), Haemmerle (Aut), Myhre (Nor), Deibold (Usa) e De Blois (Ned)

17.16: La francese Bankes è terza, mentre Trespeuch chiude al quinto posto. Per Moioli è matematica la coppa del Mondo!

17.13: E’ COPPA DEL MONDO PER MICHELA MOIOLIIIIIIIIII!!!! L’azzurra è seconda dietro a Eva Samkova, Trespeuch è alle sue spalle e dunque arriva la seconda sfera di cristallo per la bnergamansca che chiude così una stagione perfetta!!!!

17.12. Si parte!

17.10: Mezzo disastro in partenza. Devono intervenire gli addetti alla pista. Aumenta la tensione

17.09: Problemi in partenza. Non si apre il cancelletto di alcune atlete e si deve ripetere

17.05: Ora la big final donne con Moioli che affronta Bankes (Fra), Samkov (Cze), Moenne Loccoz (Fra), Casanova (Sui), Trespeuch (Fra)

17.04: Jerkova vince la small final davanti a Raffaella Brutto e Petit Lenoir. Quinto posto per l’altra azzurra Gallina

17.00: In prospettiva coppa del Mondo, se vince Moioli ha la certezza della vittoria, se arriva seconda deve battere Trespeuch. Dal terzo posto in giù si aprono tante possibilità

16.58: Tra poco la small final femminile con Brutto e Gallina

16.56: Myhre primo, Haemmerle secondo, De Blois terzo: sono loro a qualificarsi per la big final attraverso la seconda semifinale

16.52: E’ finale per Visintin!!!! L’azzurro vince la sua semifinale davanti a Vaultier e Deibold!

16.51: Visintin al via nella prima semifinale con Vaultier, Hernandez, Deibold, Schad e Berg

16.48: In finale anche Samkova, Trespeuch e Banks

16.46: MICHELA MOIOLI VINCE LA SEMIFINALE E VA IN FINALEEE!!! Purtroppo è l’unica azzurra a superare il turno perchè Brutto è quarta e Gallina sesta. In finale Casanova e Moenne Loccoz

16.45: Moioli, Gallina, berutto: tutte nella prima semifinale assieme a Moenne Loccoz, Casanova e Bergermann

16.38: Haemmerle, Lambert e Blois si qualificano per le semifinali grazie ai primi tre posti nell’ultimo quarto di finale

16.35: Eguibar, Pullin e Myhre avanzano classificandosi ai primi tre posti nel terzo quarto

16.32: Avanti tutta per Visintin che è terzo nel secondo quarto! Davanti Berg e Deibold. Perathoner è ultimo ed eliminato

16.29: Nel primo quarto di finale Vaulteir, Hernandez e Schad avanzano. Quarto ed eliminato Sommariva

16.26: Nell’ultimo quarto avanzano Bankes, Critchlow e Trespeuch. Fuori l’argento di PyongChang Pereira

16.23: Samkova vince il terzo quarto davanti a Petit Lenoir: sono loro in semifinale

16.20: Grandissima Raffaella Brutto! E’ seconda ed è in semifinale, per la seconda gara consecutiva. Vince il secondo quarto la francese Moenne Loccoz

16.18: MICHELAAAA MOIOLIII!!! Vince il quarto e vola in finale. Secondo posto per Bergermann terza Gallina!

16.15: Ora Michela Moioli nel primo quarto donne con Bergermann, Gallina, Andersson, Meiler

16.15: Haemmerle e Noerl sono gli ultimi due qualificati ai quarti maschili. Visintin, Perathoner e Sommariva ai quarti!

16.13: Il penultimo ottavo premia Blois e Lambert

16.10: Pullin e Surget volano ai quarti di finale attraverso il sesto ottavo

16.08: Myhre ed Eguibar vanno ai quarti di finale arrivando ai primi due posti del quinto ottavo

16.06: Niente da fare per l’ultimo azzurro Godino che è quarto nel quarto ottavo di finale ed è fuori. Passano Berg e Deibold

16.04: Visintin vince il terzo ottavo davanti a Vuagnoux. Perathoner, terzo avanza ai quarti

16.03: Nel secondo ottavo davanti passano Hernandez e Lueftner

16.02: Sommariva è terzo e va ai quarti assieme a Vaultier e Schad

15.56: Si parte con gli ottavi di finale uomini. Nel primo subito Sommariva con Vaultier, Schad e Linfors

15.54: Nella qualifica maschile miglior crono per il francese Pierre Vaultier, mentre Omar Visintin è 12° e Michele Godino è 13°.Lorenzo Sommariva è 25° ed infine Emanuel Perathoner si è classificato 36°. Agli ottavi gli azzurri saranno tutti nella parte alta del tabellone, sebbene in tre diverse batterie: Sommariva è col transalpino, mentre si scontreranno Visintin e Perathoner, che nei quarti potrebbero ritrovarsi nella stessa serie con Godino.

15.52: Nella qualifica femminile il miglior crono è di Michela Moioli, mentre Francesca Gallina è nona e Raffaella Brutto è 12a: le prime due sono inserite nello stesso quarto di finale, nella parte alta del tabellone, mentre Brutto è nell’altro quarto, dalla stessa parte del tabellone. Le tre azzurre, questa è la speranza, potrebbero ritrovarsi tutte in semifinale.

15.48: Buon pomeriggio agli appassionati di snowboard. C’è Michela Moioli che si gioca una fetta di coppa del mondo di Snowboardcross a Mosca. Non resta che fare il tifo per la campionessa olimpica nella gara che parte alle 16