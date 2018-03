LIVE F1, Test Barcellona in DIRETTA: quarta giornata (giovedì 1° marzo). Bottas in vetta con le intermedie, Vettel (9°) in attesa della pista asciutta

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO GIORNO DI TEST IN QATAR DELLA MOTOGP

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata (giovedì 1° marzo) dei test di Barcellona di F1. Sul circuito catalano c’è grande attesa su quel che sarà il meteo. Le previsioni non promettono niente di buono, cosa già avvenuta ieri con l’arrivo delle neve. E’ evidente, dunque, che prima ancora che i piloti e le macchine saranno le condizioni atmosferiche a tenere banco principalmente.

Detto questo Ferrari e Mercedes dovrebbero schierare Sebastian Vettel e Valtteri Bottas per questo day-4. Il tedesco vuol portare avanti il lavoro di sviluppo della vettura accumulando altre informazioni utili sulla monoposto. Lo stesso discorso vale per il finlandese che vorrà recitare un ruolo da protagonista. Osservato speciale anche Max Verstappen con la Red Bull che, in condizioni di asfalto bagnato, ha dimostrato in passato di sapersi esaltare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata di test di F1 a Barcellona (giovedì 1° marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.

13.00: 1’25″945 per Bottas che con le medie (slick) si porta davanti a tutti a precedere Gasly (1’26″464) con le intermedie ed Hulkenbeg (1’26″604) con le soft (slick).

12.58: Gasly risponde ì a Verstappen e va davanti a tutti in 1’27″350 per appena 12 millesimi. Il momento in cui le vetture monteranno le slick si sta avvicinando.

12.55: Verstappen abbassa il limite sul giro portandolo a 1’27″362 davanti alla sorprendente Toro Rosso di Gasly (1’28″468) ed alla Mercedes di Bottas (1’29″238).

12.53: VERSTAPPEN IN VETTA!!! 1’29″061 per il pilota della Red Bull a precedere di poco meno di 2 decimi la Mercedes di Bottas e di 805 millesimi la Sauber-Alfa Romeo di Ericsson.

12.51: Tempi che migliorano con grande velocità, anche e soprattutto per merito della pista: Bottas davanti a tutti in 1’29″328 a precedere Verstappen (1’29″673) ed Ericsson (1’30″118).

The conditions are really starting to improve now! Bottas is the first to break the 90-second barrier with a 1:29.389 👌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/hQyzgWaBf8 — Formula 1 (@F1) March 1, 2018

12.49: 1’30″023 per Bottas che ora precede l’Alfa Romeo di Ericsson (1’30″398) e la Red Bull di Max Verstappen (1’30″474). Questi piloti sono stati gli unici ad abbattere il muro dell’1’31” con gomme intermedie.

12.47: Vandoorne, sempre con gomme intermedie, sale n terza posizione con il crono di 1’31″556 ma tanti stanno migliorando in questo momento! Vettel ora è nono ed è impegnato a rispondere alle domande dei media, in attesa che la pista possa consentire di uscire con le gomme slick.

12.46: Ripresa la marcia inarrestabile di Bottas: 1’31″204, davvero impressionante.

12.44: Eccolo qui il super giro! 1’31″665 per la Mercedes di Bottas a rafforzare la propria leadership. In seconda piazza la Toro Rosso di Gasly (1’32″794).

12.43: 1’33″349 per Marcus Ericsson, che si porta in quarta posizione con la Sauber-Alfa Romeo mentre Bottas sta ottenendo dei parziali record.

12.42: 1’32″081 per Bottas che si prende la prima piazza precedendo la Red Bull di Verstappen (1’32″916). Tempi che scenderanno ulteriormente!

12.40: Intanto tornano in pista Bottas e Verstappen e vedremo che tempi otterranno.

Max Verstappen momentarily goes P1 – with his first timed lap! 🔥 He's immediately displaced by Bottas, as the track conditions improve#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Lgosk3kOvE — Formula 1 (@F1) March 1, 2018

12.39 1’33″633 per Hulkenberg sulla Renault, in seconda piazza con le intermedie.

12.36: Ci sono 3 vetture: la Renault di Hulkenberg, l’Alfa Romeo di Ericsson e la Williams di Sirotkin

12.34: MAGNUSSEN SCAVALCA BOTTAS!! . L’1’33″514 è ora il nuovo riferimento della giornata, Haas davanti a tutti.

12.32: Magnussen migliora ancora e sale in seconda posizione con il tempo di 1’33″952. Pista che ormai è quasi asciutta.

12.30: 1’34″459 perHulkenberg, sempre in terza piazza.

12.28: Magnussen sale in quarta posizione sfruttando anch’egli il buon momento della pista in 1’35″344 sempre con gomme intermedie. Vettel scivola in quinta posizione.

12.26: Hulkenberg sfrutta il miglioramento della pista per salire in terza posizione con il tempo di 1’34″941 con gomme intermedie.

12.24: Torna in pista Nico Hulkenberg con la Renault.

12.22: Il sole è tornato a nascondersi tra le nuvole ma le temperature sono più alte: 12°C in aria e 21°C sull’asfalto.

12.19: 1’37″162 per l’Alfa Romeo di Ericsson, rimanendo in quinta piazza.

12.17: 1’37″505 per Ericsson sull’Alfa Romeo, conquistando la quinta posizione.

12.14: Sorprende, a questo punto, l’assenza di Max Verstappen da questo turno. Non si sa se l’olandese abbia preferito non girare in queste condizioni oppure se abbia avuto problemi con la Red Bull.

12.10: La classifica aggiornata dei tempi:

1 Bottas Mercedes 1m33.774s – gomme intermedie 2 Vandoorne McLaren 1m34.266s – gomme intermedie 3 Vettel Ferrari 1m36.162s – gomme intermedie 4 Gasly Toro Rosso 1m36.372s – gomme intermedie 5 Sirotkin Williams 1m37.684s – gomme intermedie 6 Hulkenberg Renault 1m38.971s – gomme full wet 7 Ericsson Sauber 1m39.004s – gomme intermedie 8 Magnussen Haas 1m40.254s – gomme intermedie 9 Perez Force India 1m41.706s – gomme full wet Verstappen Red Bull No time

12.07: Di seguito i giri completati dalle vetture:

Bottas 38

Vandoorne 53

Vettel 35

Gasly 26

Sirotkin 40

Hulkenberg 20

Ericsson 35

Magnussen 16

Perez 9

Verstappen 5

12.06: Fa la sua apparizione il sole con Bottas a svettare davanti a tutti:

Leading the way as we hit midday at @Circuitcat_eng Step right up, @ValtteriBottas! A 1:33.774 on Inters is the benchmark 💪#F1 #F1Testing pic.twitter.com/3kV1buCZHR — Formula 1 (@F1) March 1, 2018

12.04: 1’34″380 per Vandoorne, ad appena 6 decimi da Bottas.

12.00: 1’35″962 per Vandoorne: second davanti a Vettel, ora terzo.

11.56: La McLaren di Vandoorne rientra in pista con la McLaren MCL33.

11.54: Hulkenberg si riprende la posizione di Ericsson, siglando il tempo di 1’38″971 ed è sesto

11.50: Run lunghissimo per Bottas che rientra ai box, impressionando per la velocità dimostrata.

11.47: 1’36″372 per Gasly, che continua a limare decimi su decimi mentre Ericsson in 1’39″004 si prende la sesta piazza del teutonico.

11.46: Nico Hulkenberg sale il sesta posizione grazie al tempo di 1’39″533.

11.42: Gasly con la Toro Rossi si porta in terza piazza alle spalle di Bottas e Vettel con il crono di 1’37″465 mentre Sirotkin è quinto in 1’37″785.

11.39: In pista ci sono Bottas, Gasly, Magnussen e Verstappen, che è finalmente rientrato in pista

11.36: PAZZESCO BOTTAS!!! 1’33″774 ed un secondo tolto al riscontro precedente. Vettel, tornato ai box, si è fermato a 1’36″162.

11.33: Ancora l’alfiere della Mercedes! 1’34″698, che ora migliora di qualche millesimo.

11.31: Bottas scatenato! 1’34″770 per lui, che continua a segnare tempi veloci a ogni passaggio.

11.29: 1’34″889 di Bottas, che continua a migliorare ed a dimostrare grande feeling con la Mercedes.

11.27: 1’37″572 per Vandoorne, che però rimane in terza posizione. Bottas e Vettel stanno facendo un altro sport.

11.24: Bottas non ci sta e abbassa più di un secondo il proprio riscontro: 1’34″966! In gran forma il finlandese della Mercedes.

Breathtaking exchanges between Vettel and Bottas for the best place!! Bottas is now P1 scoring a new best time each lap! #F1Testing pic.twitter.com/lMKoUEuwRo — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 1, 2018

11.22: Risponde Vettel che si avvicina al finlandese: 1’36″162 per Vettel

11.21: 1’35″995 per Bottas, che abbatte il muro dell’136″

11.18: 1’36″846 per Bottas che si prende ora le luci della ribalta con la Mercedes mentre Vettel è secondo in 1’37″392, lamentandosi del nuovo asfalto perchè scivoloso in queste condizioni.

11.17: Bottas sale in vetta alla classifica grazie al crono di 1’37″118-

11.16: 1’39″065 per la Williams di Sirotkin, in terza posizione.

11.16: Risponde presente Bottas: 1’37″837 a un decimo dalla prestazione del tedesco della Ferrari. Prosegue il confronto tra la Rossa e la Mercedes. Ora attendiamo Verstappen!

11.14 E’ INARRESTABILE!!! 1’37″774 PER SEBASTIAN VETTEL!!!! Le condizioni della pista migliorano e la Ferrari anche sull’umido dimostra di andar forte!

The time is right for Intermediate tyres, and Vettel's loving them! The Ferrari man is our current pace-setter with a 1:38.239 ⏱️#F1 #F1Testing pic.twitter.com/R3yo7ZTZIL — Formula 1 (@F1) March 1, 2018

11.12: Questa la situazione dei giri completati:

Vandoorne 35

Sirotkin 23

Ericsson 21

Vettel 19

Bottas 12

Magnussen 8

Perez 7

Hulkenberg 7

Gasly 5

Verstappen 1

11.11: 1’38″906 per Bottas, a 6 decimi dal tempo di Sebastian.

11.09: VETTEL ANCORAAA!!!! 1’38″239 per il tedesco anche in questa tornata migliora.

11.07: La pista di sta asciugando ed i tempi scendono: SUPER GIRO DI VETTEL in 1’38″536 a precedere ora Bottas con il crono di 1’39″577

11.07: Perde tanto nel terzo settore il finlandese della Mercedes e dunque il primato di Vettel è salvo!

11.06: ABBATTE IL MURO DELL’1’40” SEBASTIANN!!! 1’39″791 ma attenzione alla risposta di Bottas molto veloce nel primo settore.

11.05: Risponde subito Bottas che si porta a 69 millesimi dal tedesco con gomme intermedie.

11.04: SUPER VETTEL!!! PRIMO TEMPO DEL PILOTA DELLE FERRARI: 1’40″409 ed è vetta della graduatoria!! Il ferrarista monta le gomme intermedie.

11.02: Bottas ottiene il quarto crono con le gomme intermedie in 1’43″141

11.00: Intanto esce dai box la Mercedes W09 con Valtteri Bottas

10.57: 1’44″277 per Vettel, che scende al di sotto del muro dell’1’45” e si porta in terza posizione.

10.53: 1’45″057 per Vettel che continua a migliorare con le intermedie mentre è rientrato ai box Hulkenberg.

10.52: 1’42″944 per Vandoorne che abbassa il proprio riscontro, rimanendo però a debita distanza da Sirotkin.

10.50: Migliorano il suo crono Vandoorne in 1’43″311 mentre Hulkenberg, al primo giro, scavalca il tempo di Vettel e si porta in terza posizione (1’44″511). Il belga monta le intermedie mentre il tedesco le full wet.

10.50: 1’47″250 per Ericsson (Sauber) sempre in quinta posizione.

10.47: Abbassa il suo limite Sebastian e in 1’46″230 rafforza la terza posizione mentre torna sul tracciato Vandoorne seguito dalla Renault di Hulkenberg.

10.45: 1’46″722 per Vettel che si porta in terza piazza.

10.43: ATTENZIONE!!! Scende in pista la Ferrari di Vettel! La SF71H con gomme intermedie.

10.40: 1’40″838 per Sirotkin che abbassa ancora una volta il proprio tempo e poi rientra ai box.

10.38: 1’42″333 per Sirotkin che si porta in testa alla graduatoria parziale.

10.35: Sirotkin migliora il proprio riscontro cronometrico di 1’43″994. Il russo rimane in seconda piazza ma si porta vicino al miglior tempo di Vandoorne. 26 i giri completati dal belga della McLaren.

10.33: Nel frattempo dal paddock arriva la comunicazione che Vettel attenderà ai box sino a quando non sarà possibile entrare in pista con le intermedie.

10.32: Primo giro lento del finlandese sulla W09: 1’55″122 ma forse il programma di lavoro di Bottas è puramente aerodinamico. Staremo a vedere…

10.30: 1’45″364 per Sirotkin, che si migliora subito ma rimane sempre secondo mentre entra in pista la Mercedes di Bottas.

10.28: Graffio di Sirotkin con la Williams: secondo tempo in 1’46″724

10.26: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Vandoorne McLaren 1m43.433s – gomme full wet 2 Gasly Toro Rosso 1m46.935s – gomme full wet 3 Ericsson Sauber 1m53.003s – gomme full wet Bottas Mercedes No time Vettel Ferrari No time Verstappen Red Bull No time Perez Force India No time Sirotkin Williams No time Hulkenberg Renault No time Magnussen Haas No time

10.24: Davvero impressionante Vandoorne che abbassa il suo best time di 1″6 fermando il cronometro a 1’43″433. Gasly invece rientra ai box.

10.21: 1’45″077 che continua a migliorare mentre ora sale in seconda posizione la Toro Rosso di Pierre Gasly in 1’46″935.

Mega! We’ve doubled our lap total from yesterday 👊 #F1Testing pic.twitter.com/mLlCK5MckJ — Toro Rosso (@ToroRosso) March 1, 2018

10.19: Ancora Vandoorne che abbassa ancora il limite in 1’46″248 sempre con gomme full wet. Sembra trovarsi alla grande il pilota della McLaren sull’umido.

10.17: 1’47″994 per Stoffel Vandoorne, che migliora ancora il suo riferimento.

10.13: La Sauber-Alfa Romeo è stata trasportata ai box ed ora sotto le cure dei tecnici che stanno controllando l’entità dei danni. Nel frattempo torna ancora una volta in pista Vandoorne che sembra gradire particolarmente queste condizioni.

10.12: BANDIERA VERDE!!

10.05: Ericsson ha perso il controllo della sua Alfa Romeo alla Curva 2, finendo in testacoda per poi piantarsi nella sabbia della via di fuga. I commissari si stanno attivando per favorire le manovre di soccorso.

🔴 RED FLAG on track! Marcus Ericsson spins off at turn 2 #F1Testing — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 1, 2018

10.04: Uscita di pista, alla curva 4, per Ericsson, poco dopo aver migliorato il suo tempo.

We had a brief stoppage for a gravelly Sauber recently But the times keep tumbling – Vandoorne has improved to a 1:46.248 👊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/1rkywqwWIt — Formula 1 (@F1) March 1, 2018

10.03: BANDIERA ROSSA!!!

10.01: 1’53″003 per Ericsson, mentre Vandoorne continua a migliorare molto: 1’49″041

9.59: Continua il confronto Vandoorne-Ericsson: il belga rompe il muro dell’1’50” (1’49″497) mentre lo svedese Ericsson ottiene il crono di 1’54″156

9.58: Risponde subito il belga della McLaren: 1’50″687. Nel frattempo prove di aerodinamica per Sirotkin con la sua Williams.

9.57: 1’54″931 per Ericsson che si avvicina al crono del pilota della McLaren.

9.55: Vandoorne abbassa ulteriormente il proprio crono: 1’52″266

9.53: Risponde presente anche la Sauber-Alfa Romeo Marcus Ericsson: 1’56″593, ma rimane in seconda posizione a oltre 4 secondi da Vandoorne

9.52: 1’52″305 per Vandoorne, che continua a migliorare.

9.50: Spetta senza dubbio a Stoffel Vandoorne la palma di pilota più attivo di quest’oggi in pista mentre gli altri aspettano che le condizioni della pista migliorino.

9.43: Il pilota della McLaren rientra ai box ed al momento solo lui ed Ericsson hanno realizzato un crono. 8 giri per il belga.

1 Vandoorne McLaren 1m55.018s – gomme full wet 2 Ericsson Sauber 2m06.837s – gomme full wet Bottas Mercedes No time Vettel Ferrari No time Verstappen Red Bull No time Perez Force India No time Sirotkin Williams No time Hulkenberg Renault No time Gasly Toro Rosso No time Magnussen Haas No time

9.41: Vandoorne abbassa il suo tempo rafforzando la prima piazza: 1’55″018 per il belga

9.39: Rientrano immediatamente ai box sia Sirotkin che Magnussen senza aver fatto segnare alcun crono.

9.37: Una ripresa particolare di un passaggio davanti ai box di Ericsson.

#ME9 already putting a few laps on the board 👍 we also caught a spy watching his progress at the end 😉 pic.twitter.com/Gp0q7PwnJJ — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) March 1, 2018

9.36: Le basse temperature e l’umidità non consentono alla pista di asciugarsi e tutti in questo momento stanno girando con le gomme full wet.

9.35: Rientra ai box Ericsson mentre prendono la via della pista la Williams di Sirotkin e la Haas di Magnussen.

9.31: 2’06″837 per Ericsson che migliora con la sua Alfa-Romeo pur rimanendo distante dal vertice occupato da Vandoorne.

9.28: E’ lo svedese della Sauber-Alfa Romeo ad ottenere il secondo tempo di giornata di 2’07″926 ma siamo solo ad un giro di “lancio” sempre usando le coperture full wet.

9.25: Assaggia l’asfalto catalano anche la Sauber-Alfa Romeo di Ericsson, scelto questa mattina per recuperare il tempo perso ieri.

9.24: Entra in questo momento in pista anche la Williams di Sirotkin.

9.23: Installation lap completato anche da Bottas.

9.21: Migliora il suo riscontro la McLaren di Vandoorne che abbatte il muro dei 2′, ottenendo il crono di 1’59″167.

Vandoorne sets the first time of the day, then immediately improves 👍 His 1:59.167 tour of @Circuitcat_eng tops the screens for now We had to wait until the final hour for a time yesterday 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/zchcgt1Z0G — Formula 1 (@F1) March 1, 2018

9.18: E’ la McLaren di Vandoorne a staccare il primo tempo della giornata in 2’00″707 con gomme full wet.

9.17: Di seguito la line-up ufficiale odierna: in Mercedes inizierà Bottas e poi ci sarà Hamilton

9.13: Installation lap per tutti in queste battute.

9.11: Sergio Perez porta per la prima volta in pista nella giornata di oggi la Force India VJM11

9.10: La pista è ancora umida ed infatti i piloti sono entrati con le gomme full wet.

9.07: In pista anche Verstappen per il suo installation lap mentre anche Ericsson fa il suo ingresso in pista.

9 am ⏰ @Ericsson_Marcus is out on the blue-walled tyres for an install lap. Seems like the track is still quite wet💧#F1 #F1Testing pic.twitter.com/910LkIPn61 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) March 1, 2018

9.06: Nico Hulkenberg rimane in pista e continua a girare con la sua Renault.

9.03: Subito grande affollamento in pista: Vettel, Sirotkin, Gasly e Magnussen esibiscono nel loro installation lap!

9.02: I meccanici della Sauber all’opera per asciugare la piazzola dei box.

Drying the pit stop area 😁 A ritual that must not be overlooked 👍#teamwork #F1Testing pic.twitter.com/GXD8TpSpL0 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) March 1, 2018

9.01: A breve Seb sarà pronto per scendere in pista.

Vettel raggiunge la #Ferrari #Sf71H ai box. Presto scenderà in pista per il quarto giorno di test #F1Testing pic.twitter.com/4MsRtDTPHV — Giacomo Rauli (@GiacomoRauli) March 1, 2018

9.00 SEMAFORO VERDEEE!!!!

8.57: Sono pronti anche in Toro Rosso a scendere in pista: Gasly girerà oggi.

Good morning from a slightly foggy Barcelona! And, happy #throwbackthursday to our favourite moment of the year so far #Launch #F1Testing #ToroRossoHonda pic.twitter.com/MTz9PbRO93 — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) March 1, 2018

8.53: 7,2 i gradi dell’aria e 9,4 quelli dell’asfalto. Per ora c’è un po’ di foschia, ma dovrebbe presto lasciare spazio a qualche raggio di sole, tra poco. Oggi potremo assistere ad un turno normale, si spera.

8.50: Queste le condizioni a 10′ dall’inizio del turno:

8.41: Dunque vedremo Hamilton iniziare il lavoro quest’oggi in Spagna e poi, dalle 14 ci sarà Bottas.

8.35: Di seguito la line-up ufficiale e ci sarà staffetta Bottas/Hamilton

Mercedes W09 Bottas/Hamilton Ferrari SF71H Sebastian Vettel Red Bull RB14 Max Verstappen Force India VJM11 Nicholas Latifi Williams FW41 Sirotkin/Stroll Renault R.S.18 Sainz/Hulkenberg Toro Rosso STR13 Pierre Gasly Haas F1 VF-18 Kevin Magnussen McLaren MCL33 Stoffel Vandoorne Alfa Romeo Sauber C37 Charles Leclerc

8.26: Nel frattempo Renault conferma che inizierà quest’ultima giornata di testo con Hulkenberg e poi dalle 14 alle 18 ci sarà Sainz.

Good morning everyone; it's Winter Testing – the fog edition!

We hope it'll clear before 09:00; our plan is for Nico to drive this morning, and Carlos this afternoon. #RSspiriti #F1Testing pic.twitter.com/vzCVUFNG3J — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) March 1, 2018

8.23: Umidità e temperature non eccezionali ma meglio di ieri. Anche in Sauber-Alfa Romeo si pensa positivo.

Good morning 👋 the fourth and final day of Test 1 is here! Still a bit foggy and wet, but it looks like we can get some good laps in today 😊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/InKnnfmRJA — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) March 1, 2018

8.21: In Mercedes si è decisamente ottimisti!

Day Four… 😐 Believe it or not we’re actually expecting to get some good running in today! But right now, we’ll settle for breakfast 🍳 #F1Testing #DrivenByEachOther pic.twitter.com/XYWcb3X4dM — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 1, 2018

8.20: Inizia l’attività in pista a Barcellona…

8.18: Ferrari che dunque manderà in pista Sebastian Vettel, onorando il programma iniziale anche per non perdere tempo nell’adattare la vettura del tedesco al finlandese in un’eventuale staffetta.

8.15: Di seguito gli intertempi “record” di Fernando

A dominant day for @alo_oficial 💪 Only Alonso and @McLarenF1 braved a timed lap on Wednesday as the snow fell in Barcelona >> https://t.co/nEmtX6FutI#F1 #F1Testing pic.twitter.com/KAZ7q55Pz3 — Formula 1 (@F1) February 28, 2018

8.11: Tornando a ieri, l’unico a siglare dei tempi è stato Fernando Alonso che così si è tolto la soddisfazione di terminare in vetta all’ordine dei tempi.

8.05: Eccovi la situazione attuale al Montmelò: nebbia ma previste temperature più alte.

Moooooooorning!! Day 4 wakes up foggy, but also warmer!! We will have better temperatures today! 😁 #F1Testing pic.twitter.com/itODDMyR77 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) March 1, 2018

8.04: Ieri c’è stato anche Robert Kubica che, un po’ come Alonso, ha girato un po’ in pista con la sua Williams nonostante le condizioni estreme. Oggi non lo vedrem ma è un piacere rivedere il polacco al volante di una F1.

The returning Robert Kubica was one of the few drivers to brave the wintry weather on Wednesday at #F1Testing The Pole warned against comparing his times with those of Sirotkin >> https://t.co/xtTKEZSHDB pic.twitter.com/x71rqT2Ig4 — Formula 1 (@F1) February 28, 2018

8.01: Se è certo che in Ferrari vedremo Sebastian Vettel, lo stesso non si può dire di Valtteri Bottas (Mercedes). Resta infatti ancora un dubbio su come le Frecce d’Argento si organizzeranno per questo ultimo turno di test di questa settimana in Catalogna.

8.00: Manca un’ora esatta all’inizio del turno ed il meteo non sorride ai team. Piove infatti in Spagna e quindi si preanuncia un’altra giornata campale per i team dopo quella di ieri.

7.55: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata di prove sul tracciato di Barcellona (Spagna).













