LIVE MotoGP, Test Losail 2018 in DIRETTA: prima giornata (giovedì 1° marzo). Primi giri cronometrati: miglior tempo di Andrea Dovizioso. Valentino Rossi ancora ai box

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei test di Losail della MotoGP. È l’ultima tre giorni di prove prima dell’inizio del Mondiale 2018.

Lo scenario è lo stesso del GP di apertura del Motomondiale, il circuito di Losail, dove la stagione inizierà con una gara in notturna, come di consueto. Proprio per questo motivo i test finiranno quando in Qatar sarà sera, in modo da ricreare per quanto possibile le condizioni che i piloti troveranno tra due settimane. Fin qui la Honda si è già proposta come la moto da battere: a Sepang, ma soprattutto in Thailandia, la RC213V è stata convincente sia sul giro secco che sul passo gara, con Marc Marquez già in grande spolvero. Anche la Ducati ha convinto nelle prime due uscite: Andrea Dovizioso è pronto a lottare per il titolo anche nel 2018. Non se la passa bene, invece, Valentino Rossi: la Yamaha sembrava aver risolto i suoi problemi ma nei test di Buriram ha fatto dei passi indietro che deve assolutamente risolvere.

Saranno dei test molto interessanti, l’inizio del Mondiale si avvicina. La prima giornata inizierà alle 11 e terminerà alle 19, orari italiani. Noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto su tutto quanto accade in pista. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE dei test MotoGP di Losail!

Il programma della prima giornata – La presentazione dei test

13.17 In pista Simeon, Pol Espargaró, ma soprattutto la prima Honda ufficiale, quella di Dani Pedrosa

13.10 Bene Rins, che si inserisce in seconda posizione in 1’58″116

13.06 Solo cinque giri per Dovizioso, poi il rientro ai box. Morbidelli fa segnare 1’59″479, mentre entrano in pista anche Alex Rins e Thomas Luthi

13.02 Si migliora Dovizioso: 1’57″076

13.00 Subito miglior tempo in 1’57″964 per Andrea Dovizioso: un inizio davvero niente male!

12.58 Staffetta in casa Ducati: rientra Lorenzo, esce in pista Dovizioso. Anche Morbidelli si prepara alla prima uscita: i test cominciano ad ingranare!

12.54 1’58″248: Lorenzo in versione martello. I tempi sono ancora abbastanza alti ma lo spagnolo sta trovando una buona confidenza con la moto

12.52 Scambio di giri veloci tra Smith e Lorenzo: il britannico fa segnare 1’58″394, subito abbassato dallo spagnolo in 1’58″354

12.50 1’58″772 per Jorge Lorenzo, che abbassa il limite, facendo mezzo secondo meglio di Rabat e Smith, che si erano migliorati poco prima

12.46 Primo cronometrato in 2’01″068 per Lorenzo. Rientrano in pista anche Miller, Rabat e Smith: finalmente si anima la pista di Losail

12.41 Pronto per fare il suo ingresso in pista Jorge Lorenzo

12.35 Dopo tre soli giri rientrano ai box Miller e Rabat

12.31 C’è anche Rabat in pista. Sia per lui che per Miller primi giri sopra i 2′

12.27 In casa MarcVDS si prepara la moto in vista di un imminente ingresso sul tracciato da parte di Franco Morbidelli

Bikes being warmed up on pit lane for the start of the #qatartest. Current plan is to head out at 15.00. #TeamEG00 #2130 pic.twitter.com/LOuhWpXEMT — Team EG 0,0 Marc VDS (@TeamEG00MarcVDS) March 1, 2018

12.21 Entra in pista Jack Miller, con la sua Ducati del team Pramac

12.16 Il passaggio di Smith sul traguardo in una delle sue cinque tornate

12.12 Cinque giri per Bradley Smith, ora il rientro ai box. È l’unico pilota ad avere fin qui “assaggiato” il tracciato di Losail

12.08 Smith scende sotto i 2′: 1’59″747

12.05 Abbassa comprensibilmente il suo crono Smith, 2’00″127

12.01 2’03″163 il primo giro cronometrato di questa giornata, fatto segnare da Smith

12.00 Proprio quando è trascorsa la prima ora, si vede finalmente una moto in pista: è la KTM di Bradley Smith

11.58 Grande curiosità anche in casa Aprilia, dopo una stagione tutto sommato positiva. Il nuovo motore debutterà solamente nel primo GP ma intanto si lavora alacremente sull’aerodinamica

11.52 Saranno test fondamentali non solo per le tre scuderie principali, ma anche per gli altri team. Su tutti la Suzuki, che sembra aver fatto notevoli passi avanti rispetto al 2017, specie in termini di motore. Alex Rins ha convinto particolarmente in Thailandia, mentre ad Andrea Iannone sembra mancare ancora qualcosa sul giro secco

11.46 C’è un inconveniente in pista a Losail in questo momento. La pista è molto sporca per la presenza di molti cantieri nei pressi del circuito. Dovremo attendere ancora un po’ prima di vedere le prime moto in pista…

11.41 Situazione complicata in casa Yamaha. Elettronica e ciclistica le due principali aree su cui Valentino Rossi, Maverick Viñales e gli ingegneri dovranno mettere mano…

11.36 Andrea Dovizioso lavorerà sul telaio della GP18. Jorge Lorenzo, invece, tornerà alla configurazione di Sepang con cui aveva fatto bene

The #MotoGP paddock gears up for the #QatarTest Take a look inside the paddock and preview the action before Day 1 kicks-off in the desert! #MotoGP | 🎥 https://t.co/fywKMi3dwL pic.twitter.com/XOukpD1Mie — MotoGP™ (@MotoGP) February 28, 2018

11.30 In casa Honda dovrebbero concentrarsi principalmente sullo sviluppo del nuovo motore, che ha già convinto sia Marquez che Pedrosa. Ci sarà tempo, poi, anche per i test aerodinamici: finora è stato questo l’unico punto debole, con la carena alata che non sembra adattarsi a pieno alle caratteristiche della RC213V

11.25 C’è un gran caldo a Losail in questo momento: sono le 13.25 in Qatar e il sole picchia molto forte, portando la temperatura a circa 25°C. Come già detto, la gara sarà in notturna e per questo motivo piloti e team preferiscono aspettare che le condizioni diventino il più vicino possibile a quelle del GP

11.18 Neanche l’ombra di una moto in pista in questi primi minuti. Cal Crutchlow preferisce girare in bici, per verificare le condizioni dell’asfalto e del tracciato

11.12 Per la KTM torna oggi Pol Espargaró, che aveva saltato i test in Thailandia per l’operazione di ernia discale a cui si è sottoposto dopo una caduta durante i primi test a Sepang

11.07 Ancora nessun pilota sceso in pista. La giornata è molto lunga e c’è tempo per provare, specie nel pomeriggio di Losail, quando le condizioni si avvicineranno a quelle della gara, che si svolgerà in notturna

11.00 SEMAFORO VERDE! Comincia la lunga giornata di Losail!

10.58 Qui la presentazione del sito ufficiale MotoGP di questi test. Manca poco al via!

One last chance to get things right before the lights go out! 🏁#MotoGP gears up for the #QatarTest! pic.twitter.com/xLBIVvO9Ha — MotoGP™ (@MotoGP) March 1, 2018

10.55 Discorso a parte per la Yamaha: i primi test era stati positivi ma a Buriram la M1 è ripiombata nei problemi della seconda parte della stagione 2017. Anche i piloti, Valentino Rossi e Maverick Viñales, sono discordanti su quale sia il reale problema, tra elettronica e ciclistica. Fatto sta che questi dubbi vanno risolti qui in Qatar, per non iniziare la stagione con l’handicap. Johann Zarco, invece, continua a volare con la M1 versione 2016… (Valerio Origo)

10.52 Il ruolo di prima sfidante spetta anche quest’anno alla Ducati, almeno stando alle indicazioni dei primi due test. Qualcosa da migliorare c’è ma la GP18 sembra soddisfare i due piloti. Andrea Dovizioso l’ha già definita la migliore Ducati che ha mai guidato; vediamo, invece, come si comporterà Jorge Lorenzo: in Thailandia ha avuto qualche problema, ma a Sepang era stato il migliore (Valerio Origo)

10.49 Honda moto da battere: questo il verdetto dei primi due test, in Malesia e Thailandia. La RC213V è stata la moto più competitiva, sia sul giro secco che sul passo gara, con un Marc Marquez già in palla… (FOTOCATTAGNI)

10.47 Tre giorni fondamentali per i team per provare le ultime configurazioni e limare gli ultimi dettagli prima dell’inizio ufficiale della stagione, tra due settimane esatte

