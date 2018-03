LIVE F1, GP Australia 2018 in DIRETTA: gara (domenica 25 maggio). Orario d’inizio e come vederla in tv e in replica. Il programma completo

Domenica 25 marzo è il grande giorno! Prepariamoci ad uno spettacolo da urlo in quel di Melbourne (Australia) per il primo GP del 2018 del Mondiale di F1. Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti grazie al giro perfetto confezionato in qualifica ma il Campione del Mondo non può dormire sonni tranquilli: alle sue spalle ci sono delle ottime Ferrari che possono davvero contrastarlo e che hanno le carte in regola per imporsi a Melbourne.

Kimi Raikkonen scatterà al suo fianco in prima fila, Sebastian Vettel è terzo e proverà a fare saltare il banco sul circuito di Albert Park. Attenzione anche a Max Verstappen con la Red Bull, attese le rimonte di Daniel Ricciardo (ottavo) e Valtteri Bottas (decimo). Ci potrebbe essere anche l’arrivo della pioggia a rendere lo sviluppo agonistico incerto. Ci sarà da divertirsi!

La gara sarà coperta dalla DIRETTA LIVE testuale di OASport. La Diretta televisiva esclusiva sarà su Sky Sport mentre TV8 trasmetterà la replica della gara

Orario d’inizio e come vederla in tv e in replica. Il programma completo

La programmazione OASport

Domenica 25 marzo

ore 7.10, F1, Gara (58 giri), DIRETTA LIVE testuale

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Domenica 25 marzo

ore 7.10, F1, Gara (58 giri), diretta

ore 10.00, 14.00, 20.00, F1, Gara, repliche

La programmazione di TV8/HD

Domenica 25 marzo

ore 21.00, F1, Gara (58 giri), differita













