LIVE Curling, Mondiali femminili in DIRETTA: l’Italia sfida Scozia e Svezia, match da urlo per le azzurre!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Mondiale 2018 di curling femminile. L’Italia vuole subito rialzarsi dopo la sonora sconfitta maturata contro gli USA. Oggi le azzurre sfideranno la Scozia e la Svezia in un doppio confronto che può già essere determinante per il nostro futuro nel torneo. Diana Gaspari e compagne sono chiamate a una clamorosa impresa contro le anglosassoni e contro le Campionesse Olimpiche.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata del Mondiale 2018 di curling femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alla ore 14.00 con Italia-Scozia, poi alle 19 sotto con la Svezia. Buon divertimento a tutti.













