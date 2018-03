LIVE Curling, Mondiali femminili in DIRETTA: l’Italia affronta la Russia, serve l’impresa delle azzurre

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match della sesta sessione dei Mondiali di curling femminile di North Bay (Canada). L’Italia ha ottenuto fino ad esso una vittoria, all’extra-end con la Scozia, e due nette sconfitte con Stati Uniti e Svezia. La squadra capitanata da Diana Gaspari avrà quindi bisogno di una vittoria quest’oggi per risalire la classifica. Le azzurre troveranno di fronte però un’avversaria del calibro della Russia, al momento ancora imbattuta in questo torneo. Servirà quindi una grande impresa da parte delle nostre portacolori per conquistare il successo.

Appuntamento alle 14.00.













