LIVE Curling, Mondiali femminili 2018 in DIRETTA: l’Italia sfida Corea del Sud e Germania per sognare in grande

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di curling femminile (martedì 20 marzo): cronaca in tempo reale, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 con la sfida alla Corea del Sud, poi alle 19.00 sotto con la Germania. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA