LIVE Biathlon, Sprint Tyumen 2018 in DIRETTA: Martin Fourcade per chiudere i conti, Lukas Hofer per stupire ancora

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint maschile di Tyumen, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018. La località russa ospiterà da oggi a domenica l’ultima tappa del massimo circuito Ibu: il francese Martin Fourcade, dopo le prestazioni e i risultati di Oslo, sembra vicinissimo alla conquista della settima Sfera di Cristallo della carriera, nonostante il norvegese Johannes Boe possa ancora provare a scavalcarlo, soffiandogli un successo che però sembra solamente da ufficializzare. Il giovane norge, però, è il favorito per vincere la Coppetta dedicata alla sprint, in cui ha 31 punti di margine sullo stesso Fourcade. Per quanto visto nelle ultime uscite, Lukas Hofer può inserirsi nella lotta per il podio, magari riuscendo a trovare quella gara senza errori che fino ad adesso è sempre mancata in stagione. Dominik Windisch potrebbe aver lasciato alle spalle il miglior momento della stagione, mentre Thomas Bormolini punterà come di consueto alla zona punti.

OA Sport vi offrirà come di consueto la Diretta LIVE della gara, che prenderà il via alle 14.45, a partire dalle 14.15.













