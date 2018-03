LIVE Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolathi in DIRETTA: riparte la sfida tra Fourcade e Boe nella sprint. Lukas Hofer e Dominik Windisch puntano in alto

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint maschile di Kontiolahti valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018, competizione inaugurale della settima tappa del massimo circuito Ibu. Dopo una breve pausa al termine delle Olimpiadi, i migliori biathleti al mondo tornano a sfidarsi in Finlandia, su un circuito impegnativo e che può regalare grande spettacolo. In vista della sprint maschile, che scatterà oggi alle 17.45, c’è attesa per seguire l’ennesima sfida stagionale tra Martin Fourcade, leader della classifica generale, e Johannes Boe, l’unico avversario credibile nella corsa alla Sfera di Cristallo. Il francese e il norvegese hanno regalato spettacolo nell’arco dell’intera stagione e ora si entrerà nella parte più calda per l’assegnazione della Coppa del Mondo: favori del pronostico per Fourcade, che ha maggiore esperienza a questi livelli e punta alla settima Coppa consecutiva. Per l’Italia al via Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thomas Bormolini. I primi due hanno ottime possibilità di portare a casa un buon risultato, ma come sempre sarà essenziale evitare errori al tiro per provare ad inserirsi nelle prime piazze.

OA Sport vi offrirà come di consueto la Diretta LIVE della gara, per non perdersi nessuno dei momenti più importanti: il via alle 17.15, mezz’ora prima dell’inizio della competizione.

17.35: solo 10′ al via! Si alza la tensione nella zona delle partenze.

17.30: molto vicini i due sfidanti per la Coppa del Mondo. Martin Fourcade con il 28, Johannes Boe con il 30. Sarà un momento caldissimo.

17.25: Dominik Windisch e Thomas Bormolini, invece, avranno rispettivamente il 20 e il 40.

17.20: Lukas Hofer, con pettorale 11, sarà il primo degli azzurri a partire.

17.15: mezz’ora al via del primo atleta! Vi ricordiamo che dal link qui sopra potete accedere alla startlist completa.

Foto: FISI/Pentaphoto