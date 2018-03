LIVE Anthony Joshua vs Joseph Parker, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: sfida tra Campioni a Cardiff, quattro cinture in palio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anthony Joshua vs Joseph Parker, uno dei match più attesi dell’anno per la boxe. Al Principality Stadium di Cardiff, davanti a 78mila spettatori, verranno messe in palio quattro cinture mondiali dei pesi massimi: WBA, WBO, IBF, IBO. Il britannico, di fronte al proprio pubblico, partirà con tutti i favori del pronostico ma il coriaceo neozelandese non vorrà arrendersi facilmente. Il vincitore dovrebbe poi organizzare la sfida con Deontay Wilder per l’unificazione totale. Si preannuncia un incontro appassionante e avvincente, potrebbe davvero succedere di tutto anche se la potenza di Joshua dovrebbe fare la differenza.

