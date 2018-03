La Milano-Sanremo di Mario Cipollini. L’apoteosi di Re Leone nel 2002, antipasto del trono sul mondo

Il 23 marzo 2002 è una delle date più memorabili nella carriera di Mario Cipollini che vinse la Milano-Sanremo con una delle sue volate regali, tagliando in traguardo a braccia alzate dominando uno sprint che ha avuto un solo padrone. Il Re Leone si consacrò nella città dei fiori pilotato meravigliosamente dal treno della sua Acqua & Sapone-Cantina Tollo: una macchina rodata alla perfezione che guidò il proprio capitano verso un memorabile sigillo nella prima Classica Monumento della stagione. La primavera era appena iniziata e la stagione di Super Mario partiva meravigliosamente battendo Fred Rodriguez e Markus Zberg al termine di una corsa tenuta cucita per tutti i 287 chilometri previsti, non lasciando spazio agli attaccanti sulla Cipressa e sul Poggio.

Fu solo il preludio a una stagione davvero meravigliosa che consegnò Mario Cipollini alla storia del ciclismo italiano. Quello era l’anno del Mondiale di Zolder: un circuito totalmente piatto che prometteva già un volatone, l’occasione attesa per tutta la vita da uno dei velocisti più forti di tutti i tempi, un portento quando si trattava di scatenare le gambe negli ultimi duecento metri. Il fenomeno toscano aveva chiaramente nel mirino l’appuntamento iridato, l’Italia voleva tornare a vincere dopo dieci anni di digiuno (Gianni Bugno nel 1992 fu l’ultimo a far suonare l’Inno di Mameli) e si affidava alla sua punta di diamante: quanto visto a Sanremo si replicò sul tracciato belga. Un treno perfettamente rodato, un vagone in fila all’altro, un’Italia eccezionale, tutti a lavorare insieme per uno scatenato Re Leone che nel finale scaraventa per strada tutta la sua fulminante potenza e demolisce la concorrenza. McEwen e Zabel, i rivali di una vita, si inchinano al cospetto del più grande che si consacra definitivamente nell’annata più bella di tutta la vita. L‘antipasto alla Milano-Sanremo, il dolce al Mondiale di Zolder: il pasto completo spalmato in sei mesi per un indomabile e insaziabile Super Mario.