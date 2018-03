Karate, Series A Salisburgo 2018: Silvia Semeraro si conferma ai vertici nel kumite e sale sul secondo gradino del podio nei -68 kg

La seconda giornata di gare a Salisburgo (Austria) per la Series A di karate regala un altro podio all’Italia, con il secondo posto di Silvia Semeraro nel kumite -68 kg. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

Partiamo proprio dal kumite femminile, dove Silvia Semeraro si conferma tra le migliori al mondo nella categoria di peso dei -68 kg. L’azzurra ha vinto la proprio pool grazie alle vittorie in successione con la rappresentante di Hong Kong Wong per 5-2, l’ucraina Melnyk per hantei, la croata Lenard per 1-0 e la giapponese Someya per 3-1. La portacolori dell’esercito è approdata così in semifinale dove ha superato di misura la tedesca Kneer (1-0). In finale Semeraro si è però dovuta arrendere per hantei all’egiziana Feryal Abdelaziz, chiudendo così al secondo posto.

Nei -61 kg Viola Lallo vince i suoi primi quattro incontri, ma poi viene sconfitta in finale di pool dalla finlandese Aronen per 7-4. La migliore italiana è Nicole Forcella, che viene eliminata in semifinale di pool dalla francese Andrea Brito (1-0), che andrà poi a conquistare il successo superando in finale la giapponese Someya. Questo ha permesso a Forcella di accedere ai ripescaggi, dove è stata però sconfitta ancora per 1-0 dalla cilena Videla, dovendosi accontentare di un nono posto. Stesso piazzamento anche per Nicole Murabito nei -50 kg, che viene sconfitta al primo incontro dalla giapponese Endo che andrà poi in finale, aprendo così la strada dei ripescaggi all’azzurra. Qui Murabito ha superato per 3-1 la congolese Boybanda, per 8-0 la francese Rossi, ma poi è stata eliminata dalla macedone Radicevska per 5-1. Il successo finale è andato alla croata Jelena Pehar, che ha superato per hantei Endo.

Passiamo quindi alle gare maschili, dove nei -75 kg si interrompono al primo incontro dei ripescaggi i tornei di Augusto Celentano e Andrea Ortenzi sconfitti rispettivamente dal giapponese Nakamura e dall’ucraino Kachurovskyi entrambi con il punteggio di 5-0. La vittoria va al tedesco Noah Bitschche domina la finale con il giapponese Yusei Sakiyama (5-0). Nei -67 kg il migliore italiano è invece Lorenzo Milani, sconfitto per 8-2 al secondo turno dall’uzbeko Uzakov. Il passaggio in finale di quest’ultimo ha permesso a Milani di andare ai ripescaggi, dove ha superato 3-1 il kosovaro Halimi, ma poi è stato sconfitto 4-1 dal kazako Muratov, concludendo così in undicesima posizione. il successo finale va al giapponese Masamichi Funahashi che supera in finale 5-0 Uzakov.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL KARATE













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIJLKAM