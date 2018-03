Juventus-Real Madrid, le probabili formazioni: andata quarti di finale Champions League. Allegri senza Benatia e Pjanic squalificati

La Juventus è pronta per incrociare di nuovo il Real Madrid. Dopo la finale di Cardiff, i bianconeri dovranno affrontare gli spagnoli ai quarti di finale della Champions League. Un confronto affatto semplice, inutile dirlo, ma al quale la squadra di Allegri arriva con rinnovata fiducia, dopo l’impresa di Wembley che ha consegnato il lasciapassare negli ottavi.

Il tecnico della Juve dovrà però fare a meno di due giocatori importanti, Benatia e Pjanic, assenti per squalifica. Chiellini è stato però recuperato e si prenderà il suo posto in difesa, davanti a Buffon ed accanto a Barzagli, con De Sciglio e Asamoah pronti ad agire sulle fasce. A centrocampo mancherà anche Khedira: ecco che toccherà quindi a Marchisio e Bentancur, oltre al titolare Matuidi. In attacco, tridente pesante con Mandzukic, Dybala e Higuain. Alex Sandro dovrebbe essere recuperato ma partirà dalla panchina.

Qualche problema anche per Zidane. Isco è tornato acciaccato dalla Nazionale, dovrebbe essere recuperato ma Zizou potrebbe decidere di tenerlo fuori. In difesa tutto confermato con Ramos e Varane centrali davanti a Navas e Carvajal e Marcelo sulle fasce. A centrocampo il trio sarà il solito, con Kroos, Modric e Casemiro, mentre davanti toccherà quindi a Bale accompagnare Benzema e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Juventus-Real Madrid

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale













Foto: pagina Facebook Juventus