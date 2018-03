Juventus-Real Madrid, diretta tv su Canale 20. Cos’è la nuove rete Mediaset, gratis e in chiaro: dove si trova? Data, programma, orario e tv

Canale 20 è la grande novità del panorama televisivo italiano in questo primo trimestre dell’anno. La nuova rete lanciata da Mediaset ha preso il posto delle vecchie frequenze di Rete Capri ed esordirà con il botto: martedì 3 aprile, infatti, verrà trasmessa la diretta gratis e in chiaro di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio.

Un big match da urlo per tenere a battesimo Canale 20 e partire subito con il botto in termini di ascolti: il Biscione non poteva scegliere occasione migliore per lanciare il nuovo spazio che i telespettatori potranno gustarsi digitando il tasto numero 20 del telecomando. Si tratta di un evento promozionale per fare conoscere al grande pubblico l’esistenza di questa rete dove durante l’estate potrebbero trovare luogo anche le trasmissioni dedicate ai Mondiali, altra grande esclusiva di Mediaset. Dunque per una sera verrà abbandonata la sicurezza di Canale 5 con un’ottica di programmazione futura. Se non vedete correttamente Canale 20 sui vostri televisori procedete con la risintonizzazione.

Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018, è una garanzia di grande spettacolo, una partita che si preannuncia altamente appassionante e avvincente, un vero e proprio show tra i bianconeri e le favorite merengues. La rivincita dell’ultima Finale della massima competizione continentale terrà incollati davanti agli schermi tutti i tifosi e i grandi appassionati di calcio internazionale.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 20, in diretta tv a pagamento su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid