Juventus-Real Madrid, andata quarti di finale Champions League: programma, orari e tv. La data della partita

Juventus-Real Madrid è l’andata dei quarti di finale della Champions League che si giocherà martedì 3 marzo all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri cercheranno l’impresa contro i Campioni d’Europa nel remake della finale persa lo scorso anno a Cardiff: servirà tutto il sostegno del pubblico per spingere i ragazzi di Max Allegri verso un buon risultato in vista del ritorno in programma la settimana successiva al Santiago Bernabeu.

I tifosi sperano che i Campioni d’Italia si rendano protagonisti di una prestazione di lusso come quella del 2015 quando eliminarono il Real Madrid in semifinale prima di arrendersi al Barcellona nell’atto conclusivo. Buffon e compagni dovranno davvero superarsi, soprattutto evitare di subire un gol e magari provare a bucare la rete dei blancos.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid