Ritorno in trasferta per la Lazio a caccia di una storica semifinale di Europa League: nei quarti i biancocelesti se la vedranno il 12 aprile con il Salisburgo. Fondamentale partire bene nel primo incontro per non fallire questo appuntamento.

Ritorno quarti di finale Europa League 2018

Giovedì 12 aprile ore 21

Salisburgo-Lazio

Diretta TV su Sky Sport 1 e TV 8, diretta streaming su SkyGo, diretta scritta su OA Sport

Foto: Carozza