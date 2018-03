Judo, Grand Prix Tbilisi 2018: Carola Paissoni vola sul podio! Terza nella categoria -70 kg! Impresa sfiorata per Giovanni Esposito

Italia sugli scudi a Tbilisi grazie a Carola Paissoni, salita sul podio nel Grand Prix in programma in Georgia tra il 30 marzo e l’1 aprile. L’azzurra ha superato la russa Zornikova e la tedesca Maekelburg tra i 70 kg per poi sfidare in semifinale la canadese Zupancic, che ha prevalso costringendo la Paissoni a giocarsi al ripescaggio la chance di salire sul podio.

L’atleta italiana, però, non si è persa d’animo e ha sconfitto l’olandese Ausma, portando a casa un prezioso terzo posto nel torneo vinto dalla francese Gahie, abile nel superare la Zupancic in finale. Carola Paissoni ha vinto tutte le sue sfide prima del limite attraverso le penalità ed è salita dal 52° al 38° posto nel ranking, proseguendo nel suo straordinario percorso di crescita. Splendida anche la prova di Giovanni Esposito, che ha messo a dura prova la resistenza del fenomenale georgiano Lasha Shavdatuashvili, numero 5 al mondo nella categoria -73 kg.

L’azzurro, dopo aver sconfitto il brasiliano Santos, ha sfiorato il colpaccio e ha persino tentato il ko uchi, da cui il beniamino di casa si è salvato per un pelo, prima di trovare un harai maki komi al golden score. Una prestazione di grande carattere contro l’atleta che avrebbe poi trionfato al termine del torneo, testimonianza evidente del buono stato di salute di un gruppo che si avvia con fiducia verso gli Europei 2018 di Tel Aviv. Niente da fare, infine, per Augusto Meloni, sconfitto al primo turno dal cipriota Kourtides, avversario temibile e molto forte fisicamente.

Ecco tutti i podi della seconda giornata del Grand Prix di Tbilisi:

-73 kg

1 Lasha Shavdatuashvili (Geo)

2 Phridon Gigani (Geo)

3 Nils Stump (Sui) e Sam Van T Westende (Ned)

-81 kg

1 Tamazi Kirakozashvili (Geo)

2 Anri Egutidze (Por)

3 Sergii Krivchach (Ukr) e Nugzari Tatalashvili (Geo)

-63 kg

1 Clarisse Agbegnenou (Fra)

2 Karolina Talach (Pol)

3 Lubjana Piovesana (Gbr) e Lucy Renshall (Gbr)

-70 kg

1 Marie Eve Gahie (Fra)

2 Kelita Zupancic (Can)

3 Carola Paissoni (Ita) e Mariam Tchanturia (Geo)













Foto: Fijlkam