Sollevamento pesi, Europei 2018: Anastasiia Hotfrid trionfatrice incontrastata nella -90 kg!

Un autentico dominio, che si è consumato già dalla prova di strappo. La georgiana Anastasiia Hotfrid ha vinto l’oro nella -90 kg femminile ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2018 a Bucarest, demolendo la concorrenza. Già con la prima alzata di strappo a 115 chili ha scavato un solco enorme rispetto a tutte le avversarie (l’argento nel singolo esercizio è stato assegnato a 102 kg), per poi andare a migliorarsi a 125 salvo fallire l’ultimo tentativo ad un impegnativo 131 kg. Nello slancio le è bastata una sola alzata valida a 132 kg (in seconda prova) per andare a conquistare l’oro nel totale. Il risultato del totale, in ogni caso, resta piuttosto lontano dai 265 kg che le avevano consegnato l’oro mondiale sul finire della scorsa stagione, con 256 kg sollevati nella gara odierna.

Seconda posizione, con 30 chili di distacco, per l’austriaca Sarah Fischer, terza sia nello strappo che nello slancio ma più costante delle avversarie e di conseguenza sul secondo gradino del podio nel totale. Si è fermata a 225, invece, la polacca Kinga Kazcmarczyk, attardata nello strappo ma autrice di un ottimo 129 kg nello slancio che le è valso la medaglia di bronzo sul terzo gradino del podio. Quarta, a quota 224, la belga Anna Vanbellinghen. Più lontane tutte le altre, mentre non erano impegnate atlete italiane.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it