Judo, European Open 2018: doppio oro bielorusso a Praga, delusione per Lukáš Krpálek

Seconda ed ultima giornata di combattimenti per l’European Open di Praga 2018, torneo che quest’anno ha visto impegnate le sette categorie di peso maschili.

Attesissimo dal pubblico di casa, Lukáš Krpálek era il favorito per la vittoria nella categoria dei pesi massimi. Il ceco, campione olimpico nella divisione di peso inferiore, si è dovuto però accontentare della medaglia di bronzo, dopo essere stato battuto in semifinale dall’iraniano Javad Mahjoub, anche lui proveniente dai 100 kg. Proprio Mahjoub avrebbe poi conquistato la medaglia d’oro, grazie ad un ippon sul bielorusso Aliaksandr Vakhaviak.

La Bielorussia è stata protagonista di questa giornata di combattimenti, tanto da conquistare due medaglie d’oro: tra i 90 kg, Yahor Varapayeu si è imposto con un waza-ari al golden score sul padrone di casa David Klammert, mentre nella categoria 100 kg Mikita Sviryd ha vinto la finale tra connazionali con un ippon ai danni di Daniel Mukete. Questi risultati hanno concesso alla Bielorussia di conquistare il primo posto nel medagliere, con due ori e due argenti.

Infine, nella categoria 81 kg si è imposto il talentuoso moldavo Dorin Gotonoaga, campione europeo under 23, che ha sconfitto in rimonta il polacco Damian Swarnowieczki, mettendo a segno l’ippon della vittoria dopo aver subito un waza-ari. Lo stesso Gotonoaga aveva sconfitto agli ottavi di finale Andrea Regis, miglior italiano di giornata, dopo che sabato erano arrivate ben due medaglie dalla categoria 73 kg (oro per Augusto Meloni e bronzo per Emanuele Bruno).

RISULTATI

-81 kg

1. GOTONOAGA, Dorin (MDA)

2. SZWARNOWIECKI, Damian (POL)

3. BOLTABOEV, Sharofiddin (UZB)

3. PACEK, Robin (SWE)

5. KRIVCHACH, Sergii (UKR)

5. MUSIL, Jaromir (CZE)

7. CAROLY, Eniel (FRA)

7. KHALATIAN, Armann (FRA)

-90 kg

1. VARAPAYEU, Yahor (BLR)

2. KLAMMERT, David (CZE)

3. KERMARREC, Julian (FRA)

3. MARCHITAN, Mihail (UAE)

5. KOZLOWSKI, Rafal (POL)

5. RAKITA, Semen (UKR)

7. IMAMOV, Yakhyo (UZB)

7. MAKUKHA, Viktor (UKR)

-100 kg

1. SVIRYD, Mikita (BLR)

2. MUKETE, Daniel (BLR)

3. BAUZA, Karolis (LTU)

3. SAVYTSKIY, Anton (UKR)

5. OLIVAR, Cedric (FRA)

5. PANTIC, Danilo (MNE)

7. DOMANSKI, Tomasz (POL)

7. HUTSOL, Danylo (UKR)

+100 kg

1. MAHJOUB, Javad (IRI)

2. VAKHAVIAK, Aliaksandr (BLR)

3. HARMEGNIES, Benjamin (BEL)

3. KRPALEK, Lukas (CZE)

5. OUCHANI, Hamza (FRA)

5. SPIJKERS, Jur (NED)

7. KATANGA, Messie (FRA)

7. MECAJUS, Ignas (LTU)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. Belarus (BLR) 2 2 2 0 1 2. France (FRA) 1 0 1 4 3 3. Italy (ITA) 1 0 1 1 0 4. Iran (IRI) 1 0 0 0 0 4. Japan (JPN) 1 0 0 0 0 4. Moldova (MDA) 1 0 0 0 0 7. Czech Republic (CZE) 0 1 2 1 0 8. Ukraine (UKR) 0 1 1 3 2 9. Kazakhstan (KAZ) 0 1 1 0 0 10. Poland (POL) 0 1 0 2 1 11. Georgia (GEO) 0 1 0 0 0 12. Belgium (BEL) 0 0 2 0 1 13. Uzbekistan (UZB) 0 0 1 0 2 14. Lithuania (LTU) 0 0 1 0 1 15. Sweden (SWE) 0 0 1 0 0 15. United Arab Emirates (UAE) 0 0 1 0 0

Foto: EJU